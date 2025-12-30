Logo
Evo kako ukloniti neugodan miris vlage sa peškira

Kliks

30.12.2025

09:46

Ево како уклонити неугодан мирис влаге са пешкира
Foto: Pexels

Ukoliko vaši peškiri imaju miris vlage, ne savjetuje se da ih bacate već da iskoristite samo dva sastojka koji će pomoći u brzom uklanjanju neugodnog mirisa.

Naime, čest je problem da peškiri vremenom izgube mekoću, a sušenje zimi može biti posebno izazovno, što rezultira neprijatnim mirisom vlage. Ukoliko je vaša mašina za veš čista i druga odjeća nema neprijatan miris, onda je potrebno da peškire prije svega operete u vrućoj vodi sa jednom šoljicom bijelog sirćeta, a zatim da ih operete u vrućoj vodi sa pola šoljice sode bikarbone.

Божана Вујиновић

Scena

Banjalučka starleta šokirala savjetima koje je dala djevojkama: "Uzmi mu pare, pa ga..."

Ova metoda bi trebala ukloniti neprijatne mirise i nagomilane ostatke, iako je za optimalne rezultate bitno da detaljno osušite peškire. Prije svega potrebno je da ulijete jednu šoljicu sirćeta direktno u bubanj i pokrenete pranje vrućom vodom bez deterdženta. Nakon toga nastavite sa dodatnim ciklusom ispiranja kako biste uklonili miris sirćeta. Zatim, dodajte pola šoljice sode bikarbone direktno u bubanj i pokrenite još jedno toplo pranje bez deterdženta.

Završite dodatnim ciklusom ispiranja kako biste bili sigurni da su svi ostaci uklonjeni. Nakon toga potrebno je da osušite peškire u sušilici na visokoj temperaturi ili ih okačite, vodeći računa da su potpuno suhi prije odlaganja u ormar.

