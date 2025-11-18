Slovački gigant u Banjaluci gradi 'fabriku budućnosti'

Izvor:
ATV
18.11.2025
16:26
Komentari:0
Slovačka kompanija SHP grupa, jedan od najvećih proizvođača higijenske konfekcije u regionu i vlasnik brendova Paloma i Harmoni, pokreće veliki investicioni ciklus u Bosni i Hercegovini.
Njihova banjalučka kompanija SHP Celeks, koja u BiH posluje od 2002. godine kada je privatizovala nekadašnji “Celeks”, planira izgradnju nove, najmodernije fabrike papira u okviru industrijskog kompleksa u poslovnoj zoni Incel, piše "Biznisinfo.ba".
Savjeti
Kako da pravilno zamrznete kiseli kupus?
Kompanija je već podnijela zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu, što je važan korak u realizaciji projekta. Važno je naglasiti da će nova fabrika u procesu proizvodnje reciklirati vlastiti tehnološki otpad.
Projekt, nazvan “Nova generacija”, podrazumijeva izgradnju potpuno nove hale i instaliranje vrhunske tehnologije sposobne da proizvodi 195 tona papira dnevno.
Nova mašina biće tipa Crescent former, s maksimalnom brzinom do 2000 metara u minuti i širinom papira od 5500 milimetara – što je standard najmodernijih evropskih postrojenja.
Planirane gramature papira kreću se od 13 do 40 grama po metru kvadratnom, a fokus će biti na proizvodima higijenske konfekcije najvišeg kvaliteta.
Zdravlje
Novak Đoković otkrio koje tri stvari ne jede
SHP Celeks najavljuje značajan iskorak u tehnološkom i ekološkom smislu. Koristiće se 100% primarna celulozna vlakna; kompletna priprema pulpe biće u novom, energetski efikasnom postrojenju; u procesu će se reciklirati vlastiti tehnološki otpad, čime se smanjuje pritisak na životnu sredinu.
Nova fabrika biće izgrađena u krugu postojećeg industrijskog kompleksa, a postojeći objekti će biti djelimično rekonstruisani i pretvoreni u skladišta džambo rola.
Najbliže stambene zgrade udaljene su oko 500 metara od lokacije, a kompleks se nalazi uz lijevu obalu Vrbasa, unutar poslovne zone Incel.
Investicija SHP grupe predstavlja jedan od najvećih industrijskih projekata u sektoru prerade papira u BiH u posljednje dvije decenije.
S obzirom na snagu brendova Paloma i Harmoni, nova tehnologija omogućiće kompaniji da dodatno proširi tržište i poveća udio izvoza.
Ekonomija
4 h0
Ekonomija
5 h4
Ekonomija
8 h0
Ekonomija
19 h0
Najnovije
Najčitanije
17
27
17
18
17
16
17
11
17
07
Trenutno na programu