Slovački gigant u Banjaluci gradi 'fabriku budućnosti'

ATV

18.11.2025

16:26

Изглед нове фабрике
Foto: Screenshot

Slovačka kompanija SHP grupa, jedan od najvećih proizvođača higijenske konfekcije u regionu i vlasnik brendova Paloma i Harmoni, pokreće veliki investicioni ciklus u Bosni i Hercegovini.

Njihova banjalučka kompanija SHP Celeks, koja u BiH posluje od 2002. godine kada je privatizovala nekadašnji “Celeks”, planira izgradnju nove, najmodernije fabrike papira u okviru industrijskog kompleksa u poslovnoj zoni Incel, piše "Biznisinfo.ba".

Kompanija je već podnijela zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu, što je važan korak u realizaciji projekta. Važno je naglasiti da će nova fabrika u procesu proizvodnje reciklirati vlastiti tehnološki otpad.

Nova fabrika kapaciteta 195 tona papira dnevno

Projekt, nazvan “Nova generacija”, podrazumijeva izgradnju potpuno nove hale i instaliranje vrhunske tehnologije sposobne da proizvodi 195 tona papira dnevno.

Nova mašina biće tipa Crescent former, s maksimalnom brzinom do 2000 metara u minuti i širinom papira od 5500 milimetara – što je standard najmodernijih evropskih postrojenja.

Planirane gramature papira kreću se od 13 do 40 grama po metru kvadratnom, a fokus će biti na proizvodima higijenske konfekcije najvišeg kvaliteta.

SHP Celeks najavljuje značajan iskorak u tehnološkom i ekološkom smislu. Koristiće se 100% primarna celulozna vlakna; kompletna priprema pulpe biće u novom, energetski efikasnom postrojenju; u procesu će se reciklirati vlastiti tehnološki otpad, čime se smanjuje pritisak na životnu sredinu.

Investicija koja mijenja industrijski pejzaž

Nova fabrika biće izgrađena u krugu postojećeg industrijskog kompleksa, a postojeći objekti će biti djelimično rekonstruisani i pretvoreni u skladišta džambo rola.

Projekat uključuje:

  • izgradnju hale za mašinu,
  • postrojenje za pripremu pulpe,
  • skladišne kapacitete,
  • nove saobraćajne rute i parking zone,
  • dvije integrisane kamionske vage,
  • obezbijeđeno gradilište i pristupne puteve za sve službe, uključujući vatrogasce.

Najbliže stambene zgrade udaljene su oko 500 metara od lokacije, a kompleks se nalazi uz lijevu obalu Vrbasa, unutar poslovne zone Incel.

Značaj projekta za Banjaluku i cijelu BiH

Investicija SHP grupe predstavlja jedan od najvećih industrijskih projekata u sektoru prerade papira u BiH u posljednje dvije decenije.

Modernizacija bi:

  • povećala ukupne kapacitete i konkurentnost domaće industrije,
  • otvorila nova radna mjesta,
  • stvorila stabilniju i ekološki prihvatljiviju proizvodnju,
  • učvrstila poziciju SHP grupe kao lidera u regiji.

S obzirom na snagu brendova Paloma i Harmoni, nova tehnologija omogućiće kompaniji da dodatno proširi tržište i poveća udio izvoza.

Banjaluka

fabrika

Celeks

