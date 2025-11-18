Miki Mećava jedva izvukao glavu: Čovjek s bombom uletio na slavlje

Miki Mećava tvrdi da je jednom na njegovom veselju izbio haos, kada je pijan gost upao sa bombom u ruci.

Na svu sreću, sve se završilo bez povrijeđenih.

"Dolazimo mi u taj šator, kako bi pjevali na svadbi gdje je bilo oko 1.000 zvanica. Bilo je ratno vrijeme i svi smo nosili pištolje. Sviramo, kada odjednom iznenada ulaze ljudi sa pištoljima, kalašnjikovima i počinju da pucaju! Krenemo i mi da pucamo. Pucaju gosti, pucamo i mi sa njima", počeo je pjevač, pa je dalje nastavio:

"Sutradan dolazi čovjek koji je ponio ručnu bombu. Stao je ispred mladenaca, onako pijan, i držao onu bombu. Molili su ga, 'nemoj i nemoj' i na kraju je skinuo osigurač, oteli su mu bombu i bacili je ispred šatora",- ispričao je Mećava.