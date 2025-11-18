Vrela Brazilka se skinula i pokazala izvajano tijelo, fanovi oduševljeni

Slavna Alesandra Ambrosio, koja je godinama bila Viktorijin anđeo, i dalje mami uzdahe savršenim izgledom, a njene najnovije provokativne, obnažene fotografije su još jednom to potvrdile.

Bivša manekenka i nekadašnji Viktorijin anđeo Alesandra Ambrosio i dalje oduševljava svojim izvajanim tijelom, pa su njene nove fotografije pravo oduševljenje i praznik za oči njenim obožavaocima.

Slavna Brazila koja se povukla iz svijeta manekenstva s nepunih 40 godina, objavila je nekoliko crno-bijelih fotografija na kojima pozira kraj bazena gotovo naga, budući da je gornji dio kupaćeg skinula i rukama prekrila gole grudi.

Pokazala je vitku, zategnutu liniju i oblikovano tijelo, te u 45. godini uspjela ko zna koji put da zadivi.

Na jednoj od slika se pohvalila i savršenom zadnjicom, a dok je pozirala kao na manekenskoj pisti kojom je profesionalno koračala 25 godina i na kojoj se odlično snalazila, nosila je zanimljive crno-bijele japanke na štiklu koje su ženama odmah zapale za oko.

Podsjetićemo da slavni brazilski super-model ima dvoje djece, te da je trenutno u vezi sa Bakom Palmerom koji je i sam bivši model pa ih nazivaju novim "it" parom, a danas je dizajner nakita.

Potvrdili su vezu krajem 2024. godine, iako su prije toga nekoliko puta viđeni zajedno u javnosti, prenose Nezavisne.