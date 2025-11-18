Logo
Jana o krahu biznisa: Doživjela sam veliko razočarenje

Grand

18.11.2025

17:30

Foto: Youtube

Pjevačica Jana Todorović zajedno sa suprugom godinama je držala izdavaču kuću koja je uspješno radila, a tokom korone pokrenula je drugi biznis koji je za dvije ned‌jelje propao.

"To je super krenulo, nego nas je sprečila korona. Restoran smo otvorili 1. marta, a 15. zatvorili, kada su proglasili vanredno stanje. Mi smo dosta toga uložili, ali desilo se to što se desilo, pogotovo ono najtužnije za moju porodicu. Ne bih zaista o tome", rekla je u emisiji "Grand specijal" pa se osvrnula na produkcijsku kuću koju je držala sa suprugom.

"Jedno divno lijepo iskustvo, Dosta velikih imena je tada bilo u našoj izdavačkoj kući. Ja sam bila po strani, nisam želela da se miješam, da ne bi bilo "vidi ove gazdarice". Mnogo mi je drago što sam bila po strani, a još draže što sam mnoge ljude upoznala i doživjela veliko razočarenje", istakla je pjevačica.

Pjevačica

