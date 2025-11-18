Igokea dočekuje Virzburg u najvažnijem meču FIBA Lige šampiona

Pred košarkašima Igokee je najvažnija utakmica u dosadašnjem toku sezone. Da bi ostali u igri za plasman u plej-in FIBA Lige šampiona izabranici Nenada Stefanovića moraju da pobijede Virzburg sa više od dva poena razlike. U taboru Igosa vjeruju da na domaćem parketu mogu do trijumfa.

"Jedan jako dobar tim, dobro vođen. Dolaze u kompletnom sastavu. Imali su deset dana da se spreme za nas. Očekujem od mojih momaka da pruže borbenu, energičnu i fokusiranu partiju na domaćem terenu. Trebaće nam podrška sa tribina i nadam se da će nas publika ispoštovati i bit nam šesti igrač. Zalaganje mora uvijek da bude na najvišem nivou i nadamo se pobjedi koja bi nas ostavila u igri za drugi krug", izjavio je trener Igokee Nenad Stefanović.

Biće ovo četvrti međusobni duel dvije ekipe u poslednje dvije sezone. U Igokei su svjesni važnosti sutrašnjeg meča, pa je protivnik analiziran do detalja.

"Sutra nas očekuje teška i jako bitna utakmica. Pobjeda nam je jako važna. Ekipa Virzburga je sjajna ekipa koja igra jako čvrsto. Igraju jako dobro u napadu, trče u tranziciji. Igrali smo sa njima egal praktično cijelu utakmicu, izgubili dva razlike. Na nama je da se spremimo, vidimo gdje smo griješili i nadamo se pobjedi sutra", poručio je kapiten Igosa Dragan Milosavljević.

Igokea i Virzburg sastaju se sutra u dvorani u Laktašima, a početak utakmice zakazan je za 19 časova.