Meteorolozi upozoravaju: Slijedi najhladnija zima u posljednjih 250 godina

Izvor:

ATV

18.11.2025

17:49

Ruski meteorolozi upozoravaju da će nastupajuća zima biti najhladnija u posljednjih 250 godina!

Takođe, predviđaju ogromnu količinu padavina i izuzetno niske temperature, u nekim regionima dosad nezabilježene.

Ана Волш

Svijet

Da li je živa: Majka Ane Volš progovorila preokreta na suđenju

Prema njihovoj prognozi za zimu, u dijelovima zemlje očekuju se neobični vremenski uslovi: u centralnom dijelu, uključujući region Volge, očekuju se temperature do minus 35 stepeni i rekordna količina padavina od oko 400 milimetara. Takođe se očekuju vjetrovi koji će duvati brzinom do 80 kilometara na sat, kao i snježne oluje.

U Krasnojarskom kraju i regionu Novosibirska očekuje se pad temperature do minus 38 stepeni i ogromna količina padavina – do 900 milimetara.

Na Uralu minus 40 stepeni

Na Uralu će biti posebno hladno, do -40 stepeni i oko 350 milimetara padavina, a jaki vjetrovi će donijeti snježne oluje.

Невријеме-Колашин-Црна Гора-18112025

Region

Snažno nevrijeme pogodilo Crnu Goru: Bujica odnijela most

U Primorskom regionu temperatura će biti 5-7 stepeni niža od dosadašnjih srednjih vrijednosti. Prognozira se da će temperatura pasti rekordno nisko, dostižući minus 35 stepeni Celzijusa.

Takođe, u Magadanu i Kamčatki se očekuje do minus 32 stepena, ali i više od 450 milimetara padavina.

Duvaće vjetrovi brzinom od 110 kilometara na sat, uz česte snježne oluje.

