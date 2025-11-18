Meteorolozi upozoravaju: Slijedi najhladnija zima u posljednjih 250 godina

Izvor:
Ruski meteorolozi upozoravaju da će nastupajuća zima biti najhladnija u posljednjih 250 godina!
Takođe, predviđaju ogromnu količinu padavina i izuzetno niske temperature, u nekim regionima dosad nezabilježene.
Prema njihovoj prognozi za zimu, u dijelovima zemlje očekuju se neobični vremenski uslovi: u centralnom dijelu, uključujući region Volge, očekuju se temperature do minus 35 stepeni i rekordna količina padavina od oko 400 milimetara. Takođe se očekuju vjetrovi koji će duvati brzinom do 80 kilometara na sat, kao i snježne oluje.
U Krasnojarskom kraju i regionu Novosibirska očekuje se pad temperature do minus 38 stepeni i ogromna količina padavina – do 900 milimetara.
Na Uralu će biti posebno hladno, do -40 stepeni i oko 350 milimetara padavina, a jaki vjetrovi će donijeti snježne oluje.
U Primorskom regionu temperatura će biti 5-7 stepeni niža od dosadašnjih srednjih vrijednosti. Prognozira se da će temperatura pasti rekordno nisko, dostižući minus 35 stepeni Celzijusa.
Takođe, u Magadanu i Kamčatki se očekuje do minus 32 stepena, ali i više od 450 milimetara padavina.
Duvaće vjetrovi brzinom od 110 kilometara na sat, uz česte snježne oluje.
