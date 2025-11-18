Novorođenče pronađeno u vodokotliću: Čistačica zatekla nevjerovatan prizor

Izvor:
Kurir
18.11.2025
18:35
Novorođenče je čudom preživjelo nakon što je pronađeno u vodokotliću u toaletu u zgradi na Tajlandu.
Djevojčicu je pronašla uplakanu i mokru higijeničarka koja je čistila treći sprat poslovne zgrade u Bangkoku.
Radnica, čuvši čudne zvuke iz cijevi, podigla je poklopac i bila je užasnuta kada je vidjela dijete u vodokotliću polunapunjenom vodom.
Vjeruje se da je beba bačena ubrzo nakon rođenja, jer je grubo presječena pupčana vrpca još uvijek bila prisutna, prema pisanju Blu njuza.
Beba je bila gola, a ruke su joj postale blijede i naborane od vode.
Policija je požurila na lice mjesta u okrugu Lat Krabang oko 11 časova po lokalnom vremenu u subotu nakon što je primila prijavu.
Beba je odvedena u bolnicu Sirindhorn na pregled.
Ljekari kažu da je djevojčica, teška samo dva kilograma, čudom ostala nepovrijeđena.
Policijski kapetan Kritsada Saikhong je rekao: „Djevojčica je bila mlađa od jednog dana. Bila je novorođenče, ali nije bilo traga od majke.
„Policijski službenici proveravaju CCTV kamere kako bi utvrdili ko je bio u zgradi i ko je koristio toalet.“
