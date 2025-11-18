Logo
Novorođenče pronađeno u vodokotliću: Čistačica zatekla nevjerovatan prizor

Kurir

18.11.2025

18:35

Новорођенче пронађено у водокотлићу: Чистачица затекла невјероватан призор
Foto: Pixabay

Novorođenče je čudom preživjelo nakon što je pronađeno u vodokotliću u toaletu u zgradi na Tajlandu.

Djevojčicu je pronašla uplakanu i mokru higijeničarka koja je čistila treći sprat poslovne zgrade u Bangkoku.

УКЦ-БЛ-26092025

Hronika

Oglasio se UKC o stanju žene koju je sin izbo nožem

Radnica, čuvši čudne zvuke iz cijevi, podigla je poklopac i bila je užasnuta kada je vidjela dijete u vodokotliću polunapunjenom vodom.

Vjeruje se da je beba bačena ubrzo nakon rođenja, jer je grubo presječena pupčana vrpca još uvijek bila prisutna, prema pisanju Blu njuza.

Beba je bila gola, a ruke su joj postale blijede i naborane od vode.

Policija je požurila na lice mjesta u okrugu Lat Krabang oko 11 časova po lokalnom vremenu u subotu nakon što je primila prijavu.

Beba je odvedena u bolnicu Sirindhorn na pregled.

Веш машина

Savjeti

Ubacite vlažnu maramicu u mašinu za pranje veša: Krajnji rezultat će vas oduševiti

Ljekari kažu da je djevojčica, teška samo dva kilograma, čudom ostala nepovrijeđena.

Policijski kapetan Kritsada Saikhong je rekao: „Djevojčica je bila mlađa od jednog dana. Bila je novorođenče, ali nije bilo traga od majke.

„Policijski službenici proveravaju CCTV kamere kako bi utvrdili ko je bio u zgradi i ko je koristio toalet.“

novorođenče

vodokotlić

