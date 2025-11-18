Mesari u Banjaluci kukaju zbog svinjokolja: Ima li bolesti?

Novembar je mjesec svinjokolja, ali u odnosu na prethodne godine, posla za mesare i prodavce i nema baš mnogo, kaže jedan od proizvođača tovnih svinja, ali i pomoćni mesar Dragan Višekruna iz Banjaluke.

“Ljudi se više raspituju za komade i polutke mesa, nego da kupe cijelu svinju. Njima je skupo, a nama koji se bavimo uzgajanjem svinja i ova cijena od pet maraka je mala. Računica je jasna – kad se tim baviš, dok kupiš malo prase za tov odmah u startu daješ 200 maraka, plus godinu dana hrane, pa te izađe na kraju i preko 1. 000 KM. Pritom, žito je poskupjelo”, objašnjava Višekruna.

Prema njegovim riječima, upravo zbog poskupljenja, ali i slabog prinosa žita, ove godine svjedočimo ranijem svinjokolju.

Višekruna dodaje da ima ljudi koji u svom domaćinstvu uhrane tovljenike, ali nema ko da obavi svinjokolj, pa nije rijetkost da se i ta usluga potraži. Za tovljenika od oko 150 kilograma, prosječna cijena svinjokolja je 100 maraka.

“To dva dobra mesara za jedno popodne obave bez problema”, ističe Višekruna, koji priznaje da mesarima i proizvođačima tovnih svinja ponude trgovina znaju “pomrsiti račune”.

“Ljudi odu u trgovinu i kupe polutku mesa, ako već imaju gdje sušiti, i izaberu ono što vole jesti. Naravno da je domaće meso uvijek bolje, ali živimo u takvom vremenu da svi gledaju da što jeftinije, brže i lakše prođu. Međutim, čujem da se kilogram čvaraka sad cijeni 30 maraka, pa to ispade kao suvo zlato. Naravno, ja sam takav domaćin da svinjokolj mora biti, nije to samo meso nego i još jedno tradicionalno druženje i vjerujem da nas još takvih ima”, sa osmijehom zaključuje Višekruna.

Ne zaboravite na pregled

Kad smo kod svinjokolja, ne treba zaboraviti i da je zakonski obavezan pregled mesa na trihinelu. Direktor Veterinarske stanice Banjaluka Ratko Mijatović za "BL portal" ističe da su domaćini sve odgovorniji, pa u novembru posla za veterinare ne manjka.

Cijena pregleda mesa od prošle godine iznosi 15 konvertibilnih maraka i nije se mijenjala.

“Naravno, uvijek bude nekih neodgovornih pojedinaca, pa treba apelovati da svi koji obavljaju svinjokolj donesu dobar komad mesa na pregled prije bilo kakve konzumacie. Najbolje da građani na analizu donesu uzorke dijafragme, jezika ili međurebarnih mišića zaklane svinje. Sve se obavi u roku od sat vremena, ali onda ste sigurni u meso koje ćete jesti. Trenutna situacija i nalazi mesa koje imamo su dobri, nije bilo zabilježnih bolesti, sem kod jedne divlje svinje”, zaključuje Mijatović za BL portal.