Počinje suđenje za požar u kočanskoj diskoteci

Kurir

18.11.2025

20:39

Почиње суђење за пожар у кочанској дискотеци

Suđenje za požar u diskoteci "Puls" u Kočanima, u kojem su poginule 63 osobe, počinje sutra u u sudnici Kazneno-popravne ustanove "Idrizovo".

Predsjednica Osnovnog krivičnog suda u Skoplju Danijela Dimovska najavila je da će sud obezbijediti sve neophodne uslove za pravedan i transparentan postupak.

„Postupak obuhvata 38 okrivljenih – 35 fizičkih i tri pravna lica, u dva slučaja za koja još uvijek nije donijeta odluka o spajanju. Preduzimaju se mjere bezbjednosti, a zatražen je i medicinski tim. Oštećjeni svedoci neće moći da prate postupak do saslušanja“, rekla je Dimovska 12. novembra.

Sud je najavio da je radi efikasnog i ekonomičnog postupka, određeno nekoliko datuma za glavno ročište: 25. novembra, 26. novembra, 2. decembra, 4. decembra, 10. decembra, i 11. decembra i da će nakon tih ročišta biti dogovoreni dodatni datumi.

Državni tužilac Sjeverne Makedonije Ljupčo Kocevski je rekao da je tužilaštvo potpuno spremno, sa proširenim timom od 15 tužilaca, kako bi se spriječilo odlaganje ročišta.

Zbog toga što se radi o obimnom optužnom aktu, sudski postupak je odlukom Vrhovnog suda Sjeverne Makedonije od 25. juna iz kočanskog suda prebačen u Osnovni krvični sud u Skoplju.

Prema optužnici, koju je 13. juna kočansko tužilaštvo dostavilo sudu u Kočanima 34 fizička i tri pravna lica su optužena za požar u „Pulsu“ i terete se za „teška djela protiv opšte sigurnosti“, a kasnije je za isto krivično djelo optužnica podognuta i protiv stvarnog vlasnika agencije koja je obezbjeđivala tu diskoteku.

U požaru u diskoteci „Puls“ u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, život su izgubile 63 osobe, a povrijeđeno viče od 200, uglavnom mladih ljudi.

Požar se desio nedjelju 16. marta u 2.30, zbog upotrijebe pirotehike na koncertu grupe DNK, a prema istrazi, diskoteka „Puls“ je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbjednosti.

U istrazi požara u diskoteci „Puls“ od početka istrage su od početka istrage bilo je osumnjičeno ukupno 76 osoba i tri firme, od kojih je 47 istraživalo Osnovno tužilaštvo u Kočanima, a oko 30 policajaca istražuje Tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju Sjeverne Makedonije i ta istraga još nije završena.

Među optuženima su vlasnici diskoteke „Puls“ i objekta u kojem se nalazila, članovi njihovih porodica, arhitekte, bivši gradonačelnici Kočana, inspektori Dirkecije za zaštitu, obezbjeđenje i državni službenici, među kojima i dva bivša ministra ekonomije Krešnik Bekteši i Valjon Saračini, bivša državna sekretarka Razmena Čekić Durović, kao i pet službenika koji su izdali licencu toj diskoteci iako nije zadovoljavala minimane tehničke uslove.

Kočani požar

Suđenje

Sjeverna Makedonija

22

16

Kako pravilno ugasiti slavsku svijeću?

22

13

Mamin sin ili vaš muškarac? Evo kako treba da reagujete u takvoj situaciji

22

03

Krivične prijave protiv sedam osoba zbog zloupotrebe djece na internetu

22

01

'Odvratno je', 'Katastrofa': Gosti iz inostranstva za ATV prokomentarisali vazduh u Banjaluci

21

50

Evo šta će uskoro zamijeniti mobilne telefone

