Derventa kao veliko gradilište: Za infrastrukturu predviđeno 3 miliona KM

Izvor:

ATV

18.11.2025

19:53

Komentari:

0
Дервента као велико градилиште: За инфраструктуру предвиђено 3 милиона КМ
Foto: ATV

Sanacija derventske Osnovne škole “Nikola Tesla”, oštećene u zemljotresu prije pet godina, u punom je jeku. Projekat vrijedan 7 miliona maraka u završnoj je fazi. Paralelno sa fasadom, radi se i unutar objekta.

Bliže se završetku i radovi na vrtiću, koji će omogućiti novih 140 mjesta. Asfaltiraju se ulice, uređuju trotoari, rekonstruiše kanalizaciona mreža.

Uljepšava se gradsko jezgro, ali nije zapostavljeno ni ruralno područje. Okončan je tender za asfaltiranje seoskih puteva.

"Uskoro počinju radovi na 22 putne dionice u selima tako da skoro 600.000 maraka ulažemo u tu vrstu projekata", rekao je Igor Žunić, gradonačelnik Dervente.

Кућа у Градишци

Gradovi i opštine

Snaga kolega iz Gradiške: Branki novi početak

Sve to učinilo je da Derventa izgleda kao veliko gradilište. Vidljivo je to posjetiocima, kao i i stanovnicima tog grada.

"Raduje me najviše da se škola što prije obnovi da dječica krenu u školu blizu".

"Sve rade ne znam šta bi rekao jedna ulica, druga ulica, sve", kažu građani.

Istim tempom nastaviće i u narednoj godini. Budžetom su za infrastrukturu u 2026. predvidjeli tri miliona maraka.

