Pojačana frekvencija vozila na ovim graničnim prelazima

Izvor:

ATV

18.11.2025

21:46

Гранични прелаз Градишка
Foto: AMS RS

Na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske saopšteno je da na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

vatrogasci

Hronika

Vatra ''progutala'' stan: Sitnica izazvala pravu havariju

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU /EES, Entry/Exit System/, mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na granični prelaz Rača Rača.

Каран-Додик-18112025

Republika Srpska

Dodik: Prijedor razumije da Srpska mora imati predsjednika koji zna zakon

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

