Pjevač otkrio da ima 17 unučadi: Oduševio žiri u popularnom muzičkom takmičenju

Agencije

10.12.2025

10:38

Милан Пајковић пјевач који има 17 унучади
Milan Pajković alijas Miki Mrak iz Beča odlučio je da sa šezdeset godina okuša pjevačku sreću u emisiji "Nikad nije kasno", a onda je oduševio sve okupljene kada je pričao o svojoj mnogobrojnoj porodici.

Milan Pajković se bavio različitim poslovima tokom života, a od hobija izdvaja ribolov. Svojim najvećim uspjehom smatra svoju porodicu i sedamnaestoro unučića.

Школа

Gradovi i opštine

Inspekcija u školi u Mrkonjić Gradu, okupili se roditelji učenika

Prije nego što je zapjevao na velikoj sceni, obratio mu se Zijo Valentino koji je bio fasciniran njegovim potomstvom.

“Ja bih ti, u ime žirija, dao Oskara na natalitet. Čestitam. Pazi sad matematiku, sedamnaest unučića, koliko je praunučića, iduća generacija ako bude puta tri to je 51. Beč je mali”, rekao mu je muzičar.

Milan je za svoje prvo predstavljanje u "Nikad nije kasno" izabrao numeru od Enesa Begovića „Bog dao Bog“. Miki je fascinirao žiri svojom pojavom, ali i pjevanjem za koje je dobio sve pohvale.

"Miki je kompletna scenska pojava. Ništa tu ne fali, jedino što bi mu promijenio to „mrak“, više nosi svjetlo sa sobom i hvala Bogu sa unucima i djecom, svaka čast", rekao je Mare, a Danica Maksimović ga je pitala da li mu je pjesma koju je izveo ima za njega neko dublje značenje.

Велика Кладуша-саобраћајна несрећа-10112025

Hronika

Otac i sin koji su izazvali haos u Velikoj Kladuši ostaju iza rešetaka

"Posvetio sam supruzi ovu pjesmu, malo se bila razboljela, ali to je prebrodila i pozdravljam je i svoju moju djecu i unučad", odgovorio je takmičar koga je glumica pohvalila za nastup i složila se sa Maretom.

