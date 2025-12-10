Tramp: Sukob između Kambodže i Tajlanda riješiću jednim pozivom

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da će obaviti telefonski poziv kako bi zaustavio napetosti između Tajlanda i Kambodže.

Tramp je u julu posredovao u prekidu vatre koji je okončao sukobe između ove dvije zemlje, a koji su se sada intenzivirali ponovo.

Iz Tajlanda su poručili da ne vide potencijal za pregovore te da situacija nije pogodna za posredovanje treće strane dok su iz Kambodže naveli da su spremni za razgovor u bilo kojem trenutku.

Govoreći na skupu u Pensilvaniji u utorak, Tramp je naveo niz ratova za koje tvrdi da je pomogao da se zaustave, uključujući ratove između Pakistana i Indije, te Izraela i Irana.

"Mrzim reći da je ovaj, pod nazivom Kambodža-Tajland, počeo danas, a sutra ću morati telefonirati. Ko drugi bi mogao reći da će telefonirati i zaustaviti rat dvije vrlo moćne zemlje, Tajlanda i Kambodže", kazao je Tramp.

Sukob između Tajlanda i Kambodže, koji je prekinut primirjem u julu ove godine, ponovo je intenziviran. Sukob je ponovo intenziviran jer je Tajland optužio vojsku Kambodže za gomilanje vojske, odnosno tenkova, i korištenje dronova u blizini granice, te su pokrenuti zračni napadi na pogranična područja.

Iz Kambodže negiraju ove optužbe, kao i one da je njihova vojska ubila jednog tajlandskog vojnika u provinciji Si Sa Ket.