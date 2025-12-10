Logo
Tramp: Sukob između Kambodže i Tajlanda riješiću jednim pozivom

Izvor:

Agencije

10.12.2025

10:15

Komentari:

0
Трамп: Сукоб између Камбоџе и Тајланда ријешићу једним позивом
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da će obaviti telefonski poziv kako bi zaustavio napetosti između Tajlanda i Kambodže.

Tramp je u julu posredovao u prekidu vatre koji je okončao sukobe između ove dvije zemlje, a koji su se sada intenzivirali ponovo.

Iz Tajlanda su poručili da ne vide potencijal za pregovore te da situacija nije pogodna za posredovanje treće strane dok su iz Kambodže naveli da su spremni za razgovor u bilo kojem trenutku.

Govoreći na skupu u Pensilvaniji u utorak, Tramp je naveo niz ratova za koje tvrdi da je pomogao da se zaustave, uključujući ratove između Pakistana i Indije, te Izraela i Irana.

полиција-Република Српска-грб полиције

Banja Luka

MUP Srpske izdao saopštenje za građane: Nema razloga za uznemirenost

"Mrzim reći da je ovaj, pod nazivom Kambodža-Tajland, počeo danas, a sutra ću morati telefonirati. Ko drugi bi mogao reći da će telefonirati i zaustaviti rat dvije vrlo moćne zemlje, Tajlanda i Kambodže", kazao je Tramp.

Sukob između Tajlanda i Kambodže, koji je prekinut primirjem u julu ove godine, ponovo je intenziviran. Sukob je ponovo intenziviran jer je Tajland optužio vojsku Kambodže za gomilanje vojske, odnosno tenkova, i korištenje dronova u blizini granice, te su pokrenuti zračni napadi na pogranična područja.

Iz Kambodže negiraju ove optužbe, kao i one da je njihova vojska ubila jednog tajlandskog vojnika u provinciji Si Sa Ket.

Tagovi:

Donald Tramp

Kambodža

Tajland

