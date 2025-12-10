Šešlija: O izbornom inženjeringu govore prvaci izbornih manipulacija

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Istočna Ilidža Nebojša Šešlija izjavio je da o izbornom inženjeringu danas govore upravo oni koji su godinama bili prvaci izbornih manipulacija u ovoj lokalnoj zajednici.

Šešlija je za Srnu izjavio da je najveća izborna krađa u Istočnoj Ilidži izvršena 2008. godine u režiji tadašnjih funkcionera SDS-a, kada je kandidatu SNSD-a Radu Ristoviću preko noći ukradena čista izborna pobjeda.

On je dodao da se od tada, u svakom izbornom ciklusu, bilježe brojne izborne prevare koje su, kako tvrdi, organizovali predstavnici SDS-a.

- Građani Istočne Ilidže pamte bezbroj takozvanih bugarskih vozova, specijalne olovke, naočare sa kamerama i druga tehnička pomagala korištena za izbornu krađu, kao i glasačke listiće ispisivane različitim bojama flomastera i olovaka - rekao je Šešlija.

Prema njegovim riječima, isti ti ljudi koji su godinama sprovodili mobing, ucjene i pritiske na birače, danas imaju obraza da govore o navodnim izbornim prevarama.

- Te strukture već sada razrađuju taktike kako da se prilagode novim pravilima i propisima Centralne izborne komisija /CIK/ BiH kako bi nastavili sa izbornim malverzacijama - naveo je Šešlija.

On je naveo da dodatnu nervozu u SDS-u izaziva to što novi predsjednik SDS-a ipak neće biti iz Istočne Ilidže, zbog čega se sada pokušavaju dodvoriti novom rukovodstvu stranke.

Šešlija je istakao i da je volja naroda jasna i da je pobjeda Siniše Karana neupitna, dodajući da će SNSD nastaviti borbu za regularne i poštene izbore kroz jačanje organizacije i dodatnu mobilizaciju za naredne cikluse.

On je kao posebno zabrinjavajuću činjenicu naveo rezultate kandidata SDS-a Branka Blanuše, koji je na dva biračka mjesta ostvario više od 70 odsto podrške, što, kako je naveo, budi opravdanu sumnju u izbornu krađu i zahtijeva dodatnu pažnju nadležnih institucija.

- Ne smije se zaboraviti višegodišnja praksa kupovine glasova, organizovanog voženja birača službenim opštinskim vozilima, kao ni zloupotreba Centra za socijalni rad u svrhu političke trgovine. Građani Istočne Ilidže zaslužuju istinu, poštene izbore i odgovornost svih onih koji su godinama urušavali izborni proces - poručio je Šešlija.