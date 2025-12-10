Logo
Šešlija: O izbornom inženjeringu govore prvaci izbornih manipulacija

SRNA

10.12.2025

10:11

1
Шешлија: О изборном инжењерингу говоре прваци изборних манипулација

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Istočna Ilidža Nebojša Šešlija izjavio je da o izbornom inženjeringu danas govore upravo oni koji su godinama bili prvaci izbornih manipulacija u ovoj lokalnoj zajednici.

Šešlija je za Srnu izjavio da je najveća izborna krađa u Istočnoj Ilidži izvršena 2008. godine u režiji tadašnjih funkcionera SDS-a, kada je kandidatu SNSD-a Radu Ristoviću preko noći ukradena čista izborna pobjeda.

Болница доктор

Zdravlje

Sperma donora sa genom koji izaziva rak korišćena za začeće skoro 200 djece

On je dodao da se od tada, u svakom izbornom ciklusu, bilježe brojne izborne prevare koje su, kako tvrdi, organizovali predstavnici SDS-a.

- Građani Istočne Ilidže pamte bezbroj takozvanih bugarskih vozova, specijalne olovke, naočare sa kamerama i druga tehnička pomagala korištena za izbornu krađu, kao i glasačke listiće ispisivane različitim bojama flomastera i olovaka - rekao je Šešlija.

Prema njegovim riječima, isti ti ljudi koji su godinama sprovodili mobing, ucjene i pritiske na birače, danas imaju obraza da govore o navodnim izbornim prevarama.

Милорад Којић

Republika Srpska

Kojić: Ćudićeva - stečajni upravnik svoje stranke

- Te strukture već sada razrađuju taktike kako da se prilagode novim pravilima i propisima Centralne izborne komisija /CIK/ BiH kako bi nastavili sa izbornim malverzacijama - naveo je Šešlija.

On je naveo da dodatnu nervozu u SDS-u izaziva to što novi predsjednik SDS-a ipak neće biti iz Istočne Ilidže, zbog čega se sada pokušavaju dodvoriti novom rukovodstvu stranke.

Šešlija je istakao i da je volja naroda jasna i da je pobjeda Siniše Karana neupitna, dodajući da će SNSD nastaviti borbu za regularne i poštene izbore kroz jačanje organizacije i dodatnu mobilizaciju za naredne cikluse.

On je kao posebno zabrinjavajuću činjenicu naveo rezultate kandidata SDS-a Branka Blanuše, koji je na dva biračka mjesta ostvario više od 70 odsto podrške, što, kako je naveo, budi opravdanu sumnju u izbornu krađu i zahtijeva dodatnu pažnju nadležnih institucija.

мобилни радар-муп кс-10122025

BiH

Stiglo 10 novih mobilnih radara: Mjere brzinu na udaljenosti do 1.200 metara

- Ne smije se zaboraviti višegodišnja praksa kupovine glasova, organizovanog voženja birača službenim opštinskim vozilima, kao ni zloupotreba Centra za socijalni rad u svrhu političke trgovine. Građani Istočne Ilidže zaslužuju istinu, poštene izbore i odgovornost svih onih koji su godinama urušavali izborni proces - poručio je Šešlija.

Nebojša Šešlija

Istočna Ilidža

