Sudžum za ATV nakon ostavke: Umorio sam se

Predsjednik Skupštine Opštine Bileća Miroslav Sudžum (SNSD), podnio je ostavku na funkciju, uz obrazloženje da se poslije svih ovih godina jednostavno umorio.

"Podnio sam zahtjev za povlačenje mandata. Danas Skupština razmatra moju ostavku. Umorio sam se svih ovih godina, a posebno u zadnjoj godini mandata, tokom koje sam bio predsjednik Skupštine Opštine Bileća. Sa svojim timom i načelnikom Opštine Bileća Miodragom Parežaninom, kojem dajem punu podršku, radio sam najbolje što sam mogao. Narednom predsjedniku poručujem samo jedno: neka nastavi započeto", poručio je Sudžum.

Društvo Kako mladi u Republici Srpskoj troše novac

Na današnjem zasjedanju Skupštine Opštine Bileća, najviše će se govoriti o budžetu za ovu i narednu godinu, dok će odbornici raspravljati i o ostavci SNSD-ovog predsjednika parlamenta. U obrazloženju stoji da se povlači iz ličnih razloga.