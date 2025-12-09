Logo
Derventa promoviše porodicu: Za 54 mališana grad je izdvojio 27.000 maraka

Izvor:

ATV

09.12.2025

19:46

Komentari:

0
Беба новорођенче
Foto: kelvin agustinus/Pexels

Irina Zorić u porodicu je stigla kao treće dijete. Djevojčica nakon dva dječaka, Vuka i Strahinje unijela je radost. Iako je od brata mlađa svega 10 i po mjeseci, majka Dajana uz osmijeh sve stiže.

“Treće dijete nemam osjećaj da imam dijete gdje je ostavim tu ću je naći, niti plače niti išta samo je nahranim ona spava to je to dobra je'', kaže majka troje djece, Dajana Zorić.

Hitna pomoć

Region

Majka uključila kuhinjsku napu, djeca se zamalo ugušila tokom kupanja

Graje ne manjka kod Milanovića. U porodici raste četoro mališana, uzrasta od dva mjeseca do 11 godina.

“Jedno ide u školu, najstariji ide ujutro u školu onda daj spremaj doručak ovo zove mama daj ovo ovo daj ono, onda ovo plače nosaj njega'', rekla je Almedina Milanović, majka četvoro djece.

Iako ponekad teško, osjećaj je poseban, kažu mlade majke. Znači i podrška koju grad daje. Svako novorođenče daruju sa po 500 maraka.

“Pogotovo kažem u današnje vrijeme kada su sve stvari za djecu skupe i sve nemamo starije nismo nešto naslijedili tako da za ove prve dane stvarno je jako lijepo'', rekla je Jovana Đuraš, majka jednog djeteta.

“Znači, potrošiću za nešto za djecu, za palene hranu, potrepštine koje su namijenjene za djecu'', kaže majka dvoje djece Tatjana Pećanac.

Причешће

Savjeti

Kako djeca treba da poste i kad mogu da se pričeste?

Za 54 mališana grad je izdvojio 27.000 maraka. Ovo je četvrti susret sa bebama u ovoj godini.

“Veliko zadovoljstvo mi je da kažem da u odnosu na prošlu godinu već imamo 13 beba više 210 imamo novih Dervenćana i to mi je zadovoljstvo očito da i ove mjere koje imamo daju određen efekat'', rekao je Igor Žunić, gradonačelnik Dervente.

Nisu jedine kojim u Derventi promovišu roditeljstvo i porodicu. Grad izdvaja i oko 30.000 maraka parovima za vantjelesnu oplodnju.

