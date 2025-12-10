Kako mladi u Republici Srpskoj troše novac

Način na koji trošimo novac danas najčešće zavisi od životnih navika, razlike u godinama, ali i prioritetima u životu. To pokazuju i primjeri Nikole Radivojca i Olivera Milakovića, dvojice Banjalučana različitih godina.

Nikola, najveći dio primanja izdvaja za osnovne troškove. Prvu platu, priča on, potrošio je na račune, a novac koji mu preostane, najčešće troši u izlascima i kupovini životnih namirnica.

Sa druge strane, Oliver Milaković novac troši nešto drugačije. Nakon što podmiri osnovne obaveze, najviše ulaže u putovanja.

Ističe da mu promjena sredine i nova životna iskustva predstavljaju najveće zadovoljstvo. Kaže da danas može da se uštedi, ali sve zavisi od ljudi. Smatra da mladi danas ne mogu mnogo da uštede jer novac troše na druženja. Nikola Radivojac.

Stručnjaci kažu da mlađi ljudi novac češće troše na zabavu i osnovne potrebe, dok starije generacije prioritet daju drugim životnim vrijednostima.

Ekonomista Vesna Novaković i član Udruženja pravnika i ekonomista "Erk" iz Banjaluke smatra da se danas može uštedjeti, ali da se toliko ne vodi računa ko koliko i na šta troši novac, i da se najčešće živi od danas do sutra.

Iako različito troše novac, Nikola i Oliver pokazuju da potrošačke navike prate godine i životne okolnosti. Zato je bitno, zaključuje struka, gledati dugoročno na novac, i kako da ga uštedite, nego da on bude potrošen na zabavu.

