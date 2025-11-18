Doktor objasnio za ATV: Pomaže li promaja kod zagađenja vazduha

Rekao je ovo u emisiji "Bitno" na našoj televiziji pulmolog doktor Mirko Stanetić.

On je rekao da se svi pitaju šta treba raditi u tim momentima i objasnio da li je provjetravanje, odnosno narodski rečeno promaja, rješenje.

"Svako od nas je suočen s tim. Da li provjetravati, ne provjetravati, šta raditi u kućnim uslovima? Provjetravanje u takvim danima, kad pravimo strujanje vazduha sa takvim česticama, apsolutno ne donosimo nikakvu korist", rekao nam je doktor Stanetić.

On je istakao jedan veliki problem kod nas kada je u pitanju zagađenje.

"Mi još uvijek imamo kod nas one zgrade koje imaju azbestne ploče. Ta zgrada je poprilično stara i taj prah koji je bio, on leti. Mi moramo učiniti mnogo štošta da taj prah azbestni, koji je letio po Banjaluci. Pitaj Boga koliko takvih zgrada ima", rekao je Stanetić i nastavio:

"Znamo da kad azbestno tjelašce uđe u organizam, ono više ne može da izađe".