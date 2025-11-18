'Odvratno je', 'Katastrofa': Gosti iz inostranstva za ATV prokomentarisali vazduh u Banjaluci

Zagađenje vazduha ponovo je tema u Banjaluci, ali i na cijelom Balkanu. Ništa neobično s obzirom na to da indeks zagađenja posljednjih dana skače visoko na skali.

ATV je pitao građane šta misle o kvalitetu vazduha, a među njima smo zatekli i jednog gosta iz Slovenije.

On je za ATV uporedio kvalitet vazduha u Banjaluci i Ljubljani.

"Inače živim u Ljubljani, to je kotlina. Ima smoga, ali ne toliko koliko ovdje. Kad sam stigao u Banjaluku i kad sam izašao iz auta, katastrofa vazduh, ne mogu disati", rekao je za ATV ovaj stanovnik Ljubljane.

Nije on jedini koji je ovih dana došao u Banjaluku i osjetio smog u najvećem gradu Srpske.

"Ja sam iz Lazareva. Odvratno je", kaže nam jedna posjetiteljka.

Banjalučani, sa druge strane, kažu da je zagađenje osjetnije u zimskom periodu, ali ističu da je bitna svijest građana, kako kolektivna tako i individualna.

"Mislim da se to u zimskom periodu posebno odrazi i zbog loženja i zbog izduvnih gasova. Međutim, to se može redukovati samo je bitna svijest građana", kaže za ATV jedan Banjalučanin.