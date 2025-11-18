Vatra ''progutala'' stan: Sitnica izazvala pravu havariju

Izvor:
Telegraf
18.11.2025
21:36
Komentari:0
U ponedjeljak oko 22 časova u Željezniku, u ulici Ivana Gorana Kovačića u stanu u prizemlju, došlo je do požara, kojom prilikom je stan u potpunosti izgorio, saznaje Telegraf.rs.
Vlasnik stana G.K. (53) je usljed povreda nastalih od dima prevezen e na VMA na odjeljenje toksikologije.
Republika Srpska
Dodik: Prijedor razumije da Srpska mora imati predsjednika koji zna zakon
Kako saznaje pomenuti portal, do požara je došlo tako što je vlasniku ostala upaljena cigareta.
Brzom intervencijom vatrogasaca požar je lokalizovan.
Hronika
3 h0
Hronika
6 h0
Hronika
6 h0
Hronika
7 h0
Najnovije
Najčitanije
22
16
22
13
22
03
22
01
21
50
Trenutno na programu