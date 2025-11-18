Vatra ''progutala'' stan: Sitnica izazvala pravu havariju

U ponedjeljak oko 22 časova u Željezniku, u ulici Ivana Gorana Kovačića u stanu u prizemlju, došlo je do požara, kojom prilikom je stan u potpunosti izgorio, saznaje Telegraf.rs.

Vlasnik stana G.K. (53) je usljed povreda nastalih od dima prevezen e na VMA na odjeljenje toksikologije.

Kako saznaje pomenuti portal, do požara je došlo tako što je vlasniku ostala upaljena cigareta.

Brzom intervencijom vatrogasaca požar je lokalizovan.