Krivične prijave protiv sedam osoba zbog zloupotrebe djece na internetu

Izvor:

SRNA

18.11.2025

22:03

Кривичне пријаве против седам особа због злоупотребе дјеце на интернету
Foto: Pexels

Protiv sedam osoba u Srbiji podnesene su krivične prijave, u okviru međunarodne akcije sprečavanja zloupotrebe djece na internetu, saopštio je MUP Srbije.

Krivične prijave podnesene su protiv osoba čiji su inicijali M.M. /23/ iz Sremske Mitrovice, N.I. /19/ iz Beograda, G.I. /65/ iz Pančeva, G.P. /64/ iz Novog Sada, M.K. /31/ iz Kragujevca, M.V. /29/ iz Beograda i M.U. /23/ iz Jagodine.

Mobilni telefon / Ilustrativna fotografija

Nauka i tehnologija

Evo šta će uskoro zamijeniti mobilne telefone

MUP je saopštio da su lica otkrivena u akciji "Mozaik 2025", koja je sprovedena u saradnji sa policijama sedam zemalja regiona - Slovenije, BiH, Sjeverne Makedonije, Albanije, Mađarske i Crne Gore, a koordinirana u okviru Evropske platforme za borbu protiv međunarodnog organizovanog kriminala – EMPACT.

Pretresima stanova i drugih prostorija kod svih osumnjičenih, na računarima i elektronskoj opremi pronađeni su brojni foto i video materijali nastali seksualnom eksploatacijom djece, uključujući i sadržaje koji prikazuju najteža krivična djela nad maloljetnim licima.

Osumnjičeni se terete da su izvršili krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorištavanje maloljetnog lica za pornografiju.

Градишка-гранични прелаз-18112025

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na ovim graničnim prelazima

Krivična djela su počinili tako što su u dužem vremenskom periodu putem interneta preuzimali, čuvali i dijelili sadržaje nastale seksualnim iskorištavanjem djece.

