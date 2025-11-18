Logo
Kongres SAD podržao objavljivanje informacija o slučaju "Epstajn"

SRNA

18.11.2025

22:29

Predstavnički dom SAD gotovo jednoglasno je podržao zakon koji će podstaći Ministarstvo pravde da objavi dodatne informacije u vezi sa slučajem Džefrija Epstajna.

Ukupno 427 poslanika glasalo je za zakon, dok je jedan republikanac glasao protiv, a za usvajanje zakona bila je potrebna dvotrećinska većina.

Zakon poziva Ministarstvo pravde da objavi što više informacija u vezi sa federalnom istragom o Epstajnovim postupcima.

Jedini republikanski poslanik koji je glasao protiv peticije, poslanik Klej Higins, rekao je da je donio takvu odluku jer dokument u sadašnjem obliku otkriva i povređuje hiljade nevinih ljudi.

- Ako se usvoji u sadašnjem obliku, ova vrsta širokog otkrivanja krivičnih istražnih dosijea apsolutno će rezultirati povređivanjem nevinih ljudi. Ne mojim glasom - napisao je Higins na mreži "Iks", dodajući da će podržati zakon ako ga Senat izmijeni kako bi se pravilno obratila pažnja na privatnost žrtava i drugih Amerikanaca, koji su imenovani, ali nisu krivično umiješani.

Predsjednik SAD Donald Tramp ranije je kritikovao one republikance koji su podržali ideju objavljivanja dodatnih Epstajnovih dosijea.

Međutim, nedavno je promijenio stav i pozvao Predstavnički dom da glasa za objavljivanje, te istakao da republikanci nemaju šta da kriju.

Tramp je juče obećao da će potpisati zakon ako prođe kroz Kongres.

Amerika

Džefri Epstajn

