Logo
Large banner

Tramp: Iznenađen sam

Izvor:

Agencije

18.11.2025

22:36

Komentari:

0
Трамп: Изненађен сам
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je iznenađen što mir u Ukrajini još nije postignut, ali je potvrdio namjeru da se postigne rješenje konflikta.

"Zapravo sam već zaustavio osam ratova. Ostao mi je još jedan koji treba da riješim sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ovo je potrajalo duže, nego što sam očekivao", istakao je Tramp u Bijeloj kući tokom sastanka sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom.

Rusija je više puta rekla da je spremna da nastavi razgovore sa Ukrajinom.

senat kongres kapitol

Svijet

Kongres SAD podržao objavljivanje informacija o slučaju "Epstajn"

Podijeli:

Tag:

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Конгрес САД подржао објављивање информација о случају "Епстајн"

Svijet

Kongres SAD podržao objavljivanje informacija o slučaju "Epstajn"

2 h

0
Тијело дјечака (6) пронађено обезглављено, ухапшена мајка

Svijet

Tijelo dječaka (6) pronađeno obezglavljeno, uhapšena majka

4 h

0
Новорођенче пронађено у водокотлићу: Чистачица затекла невјероватан призор

Svijet

Novorođenče pronađeno u vodokotliću: Čistačica zatekla nevjerovatan prizor

5 h

0
Породица преминула у хотелу

Svijet

Otkriven uzrok smrti četvoročlane porodice

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

57

Ništa od direktnog plasmana, BiH poklekla u Beču

22

46

Poginulo pet turista u snježnoj oluji

22

36

Izgorjela poznata balkanska diskoteka u Beču

22

36

Tramp: Iznenađen sam

22

29

Kongres SAD podržao objavljivanje informacija o slučaju "Epstajn"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner