Tramp: Iznenađen sam

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je iznenađen što mir u Ukrajini još nije postignut, ali je potvrdio namjeru da se postigne rješenje konflikta.

"Zapravo sam već zaustavio osam ratova. Ostao mi je još jedan koji treba da riješim sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ovo je potrajalo duže, nego što sam očekivao", istakao je Tramp u Bijeloj kući tokom sastanka sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom.

Rusija je više puta rekla da je spremna da nastavi razgovore sa Ukrajinom.