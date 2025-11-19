Zašto je juče sve puklo? Stiglo pojašnjenje

Internetski div Cloudflare juče je doživio pad sistema koji je privremeno srušio niz popularnih servisa - od Spotifya do ChatGPT-ja, pa čak i društvenu mrežu Truth Social Donalda Trampa.

Ovo je samo posljednji u nizu velikih internetskih prekida, nakon što je problem s Amazon Web Services prošlog mjeseca poremetio svakodnevni život milionima ljudi, a samo nekoliko dana kasnije pao je i Microsoftov Azure, piše CNN.

Prema stručnjacima, ovakvi događaji rezultat su kombinacije sve veće zavisnosti društva o digitalnim uslugama, konsolidacije ključne infrastrukture u rukama svega nekoliko kompanija i sklonosti ljudi da se na tehnološke probleme žale onlajn. To takođe pokazuje da niko, pa čak ni najveće tehnološke kompanije, nije imun na tehničke kvarove.

Uzrok pada Cloudflarea

Iz Cloudflarea su za Si-en-en izjavili kako je prekid bio rezultat tehničkog problema, a ne kibernetičkog napada.

Firma je pojasnila da je problem uzrokovala "konfiguracijska datoteka" namijenjena upravljanju "prometom prijetnji".

- Datoteka je narasla van očekivane veličine unosa i izazvala pad u softverskom sistemu koji obrađuje promet za niz Cloudflareovih usluga - navodi se u saopštenju.

Dane Kneht, glavni tehnološki direktor u Cloudflareu, podijelio je više detalja na društvenoj mreži X. Ukratko, rutinska promjena konfiguracije aktivirala je bag, što je "kaskadno dovelo do široke degradacije naše mreže i drugih usluga".

- Radovi su već u toku kako bi se osiguralo da se to više ne dogodi, ali znam da je danas uzrokovalo pravu bol - napisao je.

Slično tome, i nedavni prekid u Amazonu bio je uzrokovan bagom koji je nastao kada su dva automatizovana sistema pokušala istovremeno ažurirati iste podatke.