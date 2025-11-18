Pali brojni sajtovi, pogođena i BiH

Brojni internet sajtovi nedostupni su zbog prekida u radu usluga kompanije Klaudfler (Cloudflare).

Korisnici u Bosni i Hercegovini, regionu i globalno prijavljuju probleme sa pristupom stranicama kao što su velike društvene mreže, platforme za trgovinu, mediji i mnoge druge.

Cloudflare je najavio redovno održavanje, ali postoje sumnje da je došlo do problema.

Trenutno je nemoguće pristupiti i najpopularnijem jeziku vještačke inteligencije Čet Dži-Pi-Ti (ChatGPT)

Šta je Cloudflare i zašto je prekid toliko važan?

Cloudflare je američka kompanija koja pruža kritične usluge za ogromnu većinu interneta, zbog čega je njen prekid rada imao tako drastične posljedice na globalnu veb-scenu.

Distribuirana mreža za isporuku sadržaja (CDN): Cloudflare posjeduje globalnu mrežu servera koja čuva kopije veb-sadržaja (slike, video-zapisi, stilovi) bliže krajnjem korisniku. To čini veb-sajtove bržim i smanjuje opterećenje na originalnim serverima.

Sigurnost (DDoS zaštita): Kompanija pruža naprednu zaštitu od zlonamjernih napada, poput tzv. DDoS napada (Distributed Denial of Service), kojima je cilj preopterećenje sajta. Cloudflare filtrira loš saobraćaj prije nego što stigne do sajta.

DNS usluge: Takođe pružaju sisteme za domenska imena (DNS), koji su ključni za prevođenje adrese koju ukucate u pretraživač (npr. https://www.google.com/search?q=google.com) u stvarnu IP adresu servera.

Zbog ovih funkcija, kada Cloudflare doživi prekid, milioni veb-sajtova koji se oslanjaju na njihove usluge za brzinu i sigurnost automatski postaju nedostupni ili usporeni.