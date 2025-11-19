U Srpskoj rođeno 26 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba - po 13 djevojčica i dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - osam, potom u Prijedoru sedam, u Doboju četiri, u Gradišci tri, te u Bijeljini i Istočnom Sarajevu po dvije.

U banjalučkom porodilištu rođeno je šest djevojčica i dva dječaka, u Prijedoru dvije djevojčice i pet dječaka, u Doboju tri djevojčice i dječak, u Gradišci tri dječaka, te u Bijeljini i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica i jedan dječak.

U porodilištima u Zvorniku, Foči, Trebinju i Nevesinju u protekla 24 časa nije bilo porođaja.