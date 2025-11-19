Logo
Large banner

U Srpskoj rođeno 26 beba

Izvor:

SRNA

19.11.2025

07:50

Komentari:

0
Беба новорођенче
Foto: kelvin agustinus/Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba - po 13 djevojčica i dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - osam, potom u Prijedoru sedam, u Doboju četiri, u Gradišci tri, te u Bijeljini i Istočnom Sarajevu po dvije.

U banjalučkom porodilištu rođeno je šest djevojčica i dva dječaka, u Prijedoru dvije djevojčice i pet dječaka, u Doboju tri djevojčice i dječak, u Gradišci tri dječaka, te u Bijeljini i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica i jedan dječak.

U porodilištima u Zvorniku, Foči, Trebinju i Nevesinju u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

Podijeli:

Tagovi:

bebe

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дончић водио Лејкерсе до побједе против Јуте

Košarka

Dončić vodio Lejkerse do pobjede protiv Jute

2 h

0
Драма у програму уживо: Нашој пјевачици се сручила сценографија док је пјевала

Scena

Drama u programu uživo: Našoj pjevačici se sručila scenografija dok je pjevala

2 h

0
Ово нико није очекивао: Девито открио како је настао дует са Бајагом

Scena

Ovo niko nije očekivao: Devito otkrio kako je nastao duet sa Bajagom

2 h

0
Мадуро: Спреман сам за разговоре са САД

Svijet

Maduro: Spreman sam za razgovore sa SAD

2 h

0

Više iz rubrike

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Danas slavimo Svetog Pavla Ispovednika, patrijarha koji je stradao tokom liturgije

2 h

0
Незгода успорава саобраћај на магистралном путу Билећа - Требиње

Društvo

Nezgoda usporava saobraćaj na magistralnom putu Bileća - Trebinje

3 h

0
Доктор објаснио за АТВ: Помаже ли промаја код загађења ваздуха

Društvo

Doktor objasnio za ATV: Pomaže li promaja kod zagađenja vazduha

11 h

0
Гранични прелаз Градишка

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na ovim graničnim prelazima

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

05

ATV saznaje: Pronađeno zapaljeno vozilo i tijelo pljačkaša, aktivan i MUP Srpske

10

05

U Pekingu predstavljeni industrijski sektori i sistem obrazovanja kadrova iz BiH

10

01

Nakon zabrane telefona u hrvatskoj školi: Nastavnici kažu - promjena se već vidi

09

53

Trišić Babić: Stabilna i dogovorom uređena BiH je jedini put da zemlja krene naprijed

09

52

Snijeg izazvao probleme: Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema struju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner