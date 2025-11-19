Ovo niko nije očekivao: Devito otkrio kako je nastao duet sa Bajagom

Muzičari Momčilo Bajagić Bajaga i David Ljubenović, poznatiji kao Devito šokirali su publiku svojim duetom, a reper je sada otkrio kako je došlo do saradnje.

Pjesma "Astronaut" za samo nekoliko dana zabilježila je skoro 800 hiljada pregleda, a publika ne prestaje da je komentariše.

Nekima se dopada, nekima ne, ali svi se slažu da Bajagu i Devita ni u najluđim snovima nisu mogli da zamisle u duetu.

Reper, koji je postao prepoznatljiv po tome što stalno nosi masku i krije svoje lice ispričao je kako je došlo do njihove saradnje o kojoj ovih dana bruji javnost.

- Moj prijatelj se druži sa njegovim sinom. Njih dvojica su razgovarali i došli su do te teme, "Ej meni je ćale Bajaga", "Meni je Devito drug" i onda su zaključili da bi bilo dobro da nas spoje - ispričao je Devito u podkastu Lazarov, pa nastavio:

- Sreli smo se kod mene u firmu, sjeli, pričali smo nekoliko sati. On je meni pričao o njegovim počecima prije 40 godina, razmjenjivali smo iskustva. Pričao mi je kako je izgledalo baviti se muzikom kada je on počinjao. Ja sam njemu ispričao moje iskustvo sa današnjom muzikom, jer to su dva različita spoja, to je generacijski jaz.

Duet Bajage i Devita prokomentarisala je i pjevačica Vesna Đogani.

(informer)