"Jamal može da prestigne Mesija"

Izvor:

B92

19.11.2025

07:35

"Јамал може да престигне Месија"
Foto: Tanjug/AP/Khalil Hamra

Vesli Snajder iznio je hrabru tvrdnju - Lamin Jamal ima potencijal da nadmaši čak i Lionela Mesija.

Bivši vezista Real Madrida predviđa da će čudesni tinejdžer ostati u Barseloni barem do 2035. godine, nakon što se već etablirao kao jedan od najboljih igrača na svijetu, završivši drugi u trci za Zlatnu loptu 2025, odmah iza Usmana Dembelea.

Nakon fenomenalne sezone 2024./25, u kojoj je Barseloni pomogao da osvoji trofeje u Španiji i da dođe do polufinala Lige šampiona, ofanzivca se u prvoj polovini nove sezone bori sa povredama.

Jamal se dugo smatra Mesijevim nasljednikom na tronu Barselone, a Snajder vjeruje da bi ga mogao i nadmašiti.

"Govorimo o tome može li Lamin Jamal jednog dana biti Mesi, pa, Lamin Jamal u Barseloni je novi Mesi. Nikada ga neće pustiti i mislim, vjerujem, da dječak nikada ne bi želio da ode. Tamo je od malih nogu i već je toliko toga postigao kao igrač prve ekipe. Zaradio je puno novca. On je velika zvijezda. Zašto bi razmišljao o odlasku u Englesku ili Njemačku ili bilo gdje drugde? To nema smisla", rekao je Snajder za AdventureGamers i dodao:

"Možda će otići kasnije kao što je Mesi otišao isprobati nova iskustva, ali sada je 2025. godina. Ako ponovo razgovaramo za 10 godina, Lamin Jamal će i dalje biti u Barseloni. Može li Jamal da dosegne Mesijevu visinu ili čak ići dalje od njega i postati bolji igrač? Moguće je. Igrači se poboljšavaju svake godine i on je već na tako visokoj visini."

(b92)

Lamin Jamal

fudbal

Lionel Mesi

