Srbija nastavila s pobjedama, Vlahović srušio SAD

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 1:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli.

Strijelac jedinog pogotka na meču bio je Vanja Vlahović u 45. minutu, poslije asistencije Jovana Mijatovića.

Izabranici Zorana Mirkovića su tako ostvarili treću uzastopnu pobedu, poslije trijumfa protiv Češke i Rumunije u prijateljskim utakmicama.

Srbija i Albanija biće domaćini sljedećeg Evropskog prvenstva za mlade fudbalere koje će se održati 2027. godine.