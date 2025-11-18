Srbija nastavila s pobjedama, Vlahović srušio SAD

18.11.2025
20:16
Komentari:0
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 1:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli.
Strijelac jedinog pogotka na meču bio je Vanja Vlahović u 45. minutu, poslije asistencije Jovana Mijatovića.
Izabranici Zorana Mirkovića su tako ostvarili treću uzastopnu pobedu, poslije trijumfa protiv Češke i Rumunije u prijateljskim utakmicama.
Srbija i Albanija biće domaćini sljedećeg Evropskog prvenstva za mlade fudbalere koje će se održati 2027. godine.
Najnovije
Najčitanije
22
16
22
13
22
03
22
01
21
50
Trenutno na programu