SZO objavio kako će do sredine 2026. godine ukinuti 2.000 radnih mjesta

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da će broj njenih radnika biti smanjen za oko četvrtinu, odnosno za više od 2.000 radnih mjesta, do sredine sljedeće godine, dok nastoji da sprovede reforme nakon što je njen glavni donator, Sjedinjene Američke Države, objavio povlačenje.

SZO očekuje da će se broj njihovih radnika smanjiti za 2.371 zbog smanjenja broja radnih mjesta, penzionisanja i odlazaka, prema prezentaciji koja će biti održana državama članicama u srijedu.

Svijet Hiljade medicinara ostaje bez posla

Slajdovi su takođe pokazali da tijelo sa sjedištem u Ženevi ima manjak od 1,06 milijardi dolara u svom budžetu za 2026-2027, odnosno skoro četvrtinu ukupnih potreba, u poređenju sa procijenjenih 1,7 milijardi dolara u maju.

SZO nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar, izvijestio je Rojters.