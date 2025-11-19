Ronaldo na večeri najmoćnijih ljudi svijeta u Bijeloj kući

Svjetska fudbalska zvijezda Kristijano Ronaldo prisustvovao je večeri u Bijeloj kući zajedno sa prestolonasljednikom Saudijske Arabije princom Mohamedom bin Salmanom i američkim milijarderom i vlasnikom "Tesle", Ilonom Maskom.

Pred događaj, američki predsednik Donald Tramp rekao je da mu je čast da ugosti Ronalda, koji je svojom ulogom u saudijskoj fudbalskoj ligi postao lice modernizacije zemlje pod vođstvom prestolonaslednika, prenosi danas Bi-bi-si.

Zvaničnik Bijele kuće ranije je potvrdio prisustvo Ronalda, ali nije precizirao da li je on deo zvanične delegacije Bin Salmana.

Tramp je tokom govora pohvalio bliže veze sa Saudijskom Arabijom i nazvao je "važnim partnerom van NATO-a" ističući i da je njegov sin veliki fan Ronalda.

Ronaldo se s Georginom pojavio na večeri kojoj su, između ostalih, prisustvovali i predsjednik FIFA-e Đani Infantino, te ugledni biznismeni Ilon Mask, Tim Kuk, Majkl Del, Čak Robinson, Jesen Huang, Lisa Su, Mijk Vrajt, Dejvid Elis i mnogi drugi..