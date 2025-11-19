Logo
Large banner

Ronaldo na večeri najmoćnijih ljudi svijeta u Bijeloj kući

Izvor:

B92

19.11.2025

08:55

Komentari:

0
Роналдо на вечери најмоћнијих људи свијета у Бијелој кући
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Svjetska fudbalska zvijezda Kristijano Ronaldo prisustvovao je večeri u Bijeloj kući zajedno sa prestolonasljednikom Saudijske Arabije princom Mohamedom bin Salmanom i američkim milijarderom i vlasnikom "Tesle", Ilonom Maskom.

Pred događaj, američki predsednik Donald Tramp rekao je da mu je čast da ugosti Ronalda, koji je svojom ulogom u saudijskoj fudbalskoj ligi postao lice modernizacije zemlje pod vođstvom prestolonaslednika, prenosi danas Bi-bi-si.

Zvaničnik Bijele kuće ranije je potvrdio prisustvo Ronalda, ali nije precizirao da li je on deo zvanične delegacije Bin Salmana.

Tramp je tokom govora pohvalio bliže veze sa Saudijskom Arabijom i nazvao je "važnim partnerom van NATO-a" ističući i da je njegov sin veliki fan Ronalda.

Ronaldo se s Georginom pojavio na večeri kojoj su, između ostalih, prisustvovali i predsjednik FIFA-e Đani Infantino, te ugledni biznismeni Ilon Mask, Tim Kuk, Majkl Del, Čak Robinson, Jesen Huang, Lisa Su, Mijk Vrajt, Dejvid Elis i mnogi drugi..

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Ilon Mask

Kristijano Ronaldo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Роналдо: Свјетско првенство у фудбалу 2026. је моје посљедње

Fudbal

Ronaldo: Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. je moje posljednje

1 sedm

0
Роналдо најавио да ускоро завршава каријеру

Fudbal

Ronaldo najavio da uskoro završava karijeru

1 sedm

0
Роналдо открио када ће отићи у пензију

Fudbal

Ronaldo otkrio kada će otići u penziju

2 sedm

0
Роналда питали да ли је Меси бољи од њега - одговор (не)очекиван

Fudbal

Ronalda pitali da li je Mesi bolji od njega - odgovor (ne)očekivan

2 sedm

0

Više iz rubrike

"Јамал може да престигне Месија"

Fudbal

"Jamal može da prestigne Mesija"

2 h

0
Ништа од директног пласмана, БиХ поклекла у Бечу

Fudbal

Ništa od direktnog plasmana, BiH poklekla u Beču

11 h

1
Србија наставила с побједама, Влаховић срушио САД

Fudbal

Srbija nastavila s pobjedama, Vlahović srušio SAD

13 h

0
Навијачи БиХ пјевали дјевојци на балкону

Fudbal

'Izađi mala' se orilo Bečom: Pogledajte reakciju djevojke na balkonu

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

05

ATV saznaje: Pronađeno zapaljeno vozilo i tijelo pljačkaša, aktivan i MUP Srpske

10

05

U Pekingu predstavljeni industrijski sektori i sistem obrazovanja kadrova iz BiH

10

01

Nakon zabrane telefona u hrvatskoj školi: Nastavnici kažu - promjena se već vidi

09

53

Trišić Babić: Stabilna i dogovorom uređena BiH je jedini put da zemlja krene naprijed

09

52

Snijeg izazvao probleme: Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema struju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner