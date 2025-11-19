U Doboju održan omaž Jovanu Jovanoviću Zmaju

U Doboju je održan omaž jednom od najvećih srpskih pjesnika romantizma Jovanu Jovanoviću Zmaju, a uz recitovanje stihova predstavljeni su i njegovi javnosti manje poznati biografski podaci.

Predsjednik lokalnog Književnog kluba "Jovan Dučić" Milan Kuzmić rekao je novinarima da je stvaralački opus Jovana Jovanovića Zmaja obuhvatao i društveno angažovana satirična, politička i socijalna djela iako je riječ o prvom pisacu u srpskoj književnosti koji je pisao poeziju za djecu.

On kaže da je Zmaj, objavljujući i pod pseudonimom Aliverić Tuzlak, dolazio u sukob sa tadašnjom vlasti, a svojim pjesmama ukazivao je i na istorijske momente koji se i danas pokušavaju zataškati.

Član ovog kluba Lazo Pejčić rekao je da je Jovanović, osim što je bio ljekar, pjesnik, dramski pisac i urednik više časopisa, bio i poliglota koji je djela prevodio na više svjetskih jezika.

Društvo Bliži se Aranđelovdan: Ovu grešku pravi većina vjernika, sveštenik otkrio kako se slavi ova slava

On je ukazao na njegov leksikografski rad, odnosno prikupljanje novih riječi i tijesnu saradnju sa Srpskom kraljevskom akademijom.

Stihove Jovana Jovanovića Zmaja recitovali su i učenici dobojske Gimnazije "Jovan Dučić".

Sinoćnje književno veče organizovao je dobojski Centar za kulturu i obrazovanje.

Direktor Centra Vukosava Sofrenić najavila je da će u narednom periodu biti više prostora za ovakve susrete tokom kojih će biti predstavljeno stvaralaštvo književnih velikana i neki nepoznati detalji iz njihovog života.