Jedan od pljačkaša zlatare u Kalesiji pronađen mrtav, partneri ga izbacili iz auta

Jedan od napadača koji su jutros učestvovali u oružanoj pljački zlatare u centru Kalesije pronađen je mrtav, potvrđeno je za Kliks. Prema nezvaničnim informacijama, njegovo tijelo su ostali napadači izbacili iz automobila tokom bjekstva.

Takođe, pronađen je i zapaljen automobil koji su napadači koristili prilikom bijega s mjesta pljačke, piše Kliks.

Podsjećamo, iz MUP-a Tuzlanskog kantona ranije je saopšteno:

"Danas 19.11.2025. godine, oko 07:35 sati Operativnom centru Uprave policije MUP-a TK-a prijavljeno je da je u centru Kalesije nad objektom jedne zlatare u toku razbojništvo i da je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Na mjesto događaja upućene su sve raspoložive patrole PS Kalesija, OKP PU Kalesija, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, te su na terenu (na širem području) patrole policije PS Sapna, PS Živinice i policijski službenici PS Zvornik, obzirom da su se počinioci udaljili sa mjesta događaja", saopšteno je iz MUP-a TK.

Iz MUP-a TK su dodali da, do okončanja uviđaja, ne mogu potvrditi da li je tokom incidenta pucano na policijske službenike.

Na terenu su angažirani i pripadnici Granične policije BiH, kao i policijski službenici MUP-a RS-a, a područje Kalesije je blokirano. U toku je detaljan uviđaj.

Pucnjava se dogodila u neposrednoj blizini osnovne i srednje škole, kao i nekoliko kafića i trgovina, što je izazvalo veliku uznemirenost među građanima.