Logo
Large banner

Jedan od pljačkaša zlatare u Kalesiji pronađen mrtav, partneri ga izbacili iz auta

Izvor:

Kliks

19.11.2025

09:45

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Jedan od napadača koji su jutros učestvovali u oružanoj pljački zlatare u centru Kalesije pronađen je mrtav, potvrđeno je za Kliks. Prema nezvaničnim informacijama, njegovo tijelo su ostali napadači izbacili iz automobila tokom bjekstva.

Takođe, pronađen je i zapaljen automobil koji su napadači koristili prilikom bijega s mjesta pljačke, piše Kliks.

Podsjećamo, iz MUP-a Tuzlanskog kantona ranije je saopšteno:

"Danas 19.11.2025. godine, oko 07:35 sati Operativnom centru Uprave policije MUP-a TK-a prijavljeno je da je u centru Kalesije nad objektom jedne zlatare u toku razbojništvo i da je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Na mjesto događaja upućene su sve raspoložive patrole PS Kalesija, OKP PU Kalesija, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, te su na terenu (na širem području) patrole policije PS Sapna, PS Živinice i policijski službenici PS Zvornik, obzirom da su se počinioci udaljili sa mjesta događaja", saopšteno je iz MUP-a TK.

Iz MUP-a TK su dodali da, do okončanja uviđaja, ne mogu potvrditi da li je tokom incidenta pucano na policijske službenike.

Na terenu su angažirani i pripadnici Granične policije BiH, kao i policijski službenici MUP-a RS-a, a područje Kalesije je blokirano. U toku je detaljan uviđaj.

Pucnjava se dogodila u neposrednoj blizini osnovne i srednje škole, kao i nekoliko kafića i trgovina, što je izazvalo veliku uznemirenost među građanima.

Podijeli:

Tagovi:

Kalesija

Pucnjava

Pljačka

zlatara

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Метеоролог за АТВ: Стиже нам нагла промјена времена, у петак и суботу очекујемо снијег

Društvo

Meteorolog za ATV: Stiže nam nagla promjena vremena, u petak i subotu očekujemo snijeg

48 min

0
Воз Дједа Мраза кренуо из Владивостока

Zanimljivosti

Voz Djeda Mraza krenuo iz Vladivostoka

1 h

0
Огласили се из МУП-а након пуцњаве: Починиоци побјегли, укључена и гранична полиција БиХ

Hronika

Oglasili se iz MUP-a nakon pucnjave: Počinioci pobjegli, uključena i granična policija BiH

1 h

0
У Добоју одржан омаж Јовану Јовановићу Змају

Kultura

U Doboju održan omaž Jovanu Jovanoviću Zmaju

1 h

0

Više iz rubrike

Појавио се снимак пуцњаве у Калесији, полиција трага за починиоцима

Hronika

Pojavio se snimak pucnjave u Kalesiji, policija traga za počiniocima

39 min

0
Огласили се из МУП-а након пуцњаве: Починиоци побјегли, укључена и гранична полиција БиХ

Hronika

Oglasili se iz MUP-a nakon pucnjave: Počinioci pobjegli, uključena i granična policija BiH

1 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Pucnjava ispred škole u Kalesiji, policija na terenu

1 h

0
Кривичне пријаве против седам особа због злоупотребе дјеце на интернету

Hronika

Krivične prijave protiv sedam osoba zbog zloupotrebe djece na internetu

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

05

ATV saznaje: Pronađeno zapaljeno vozilo i tijelo pljačkaša, aktivan i MUP Srpske

10

05

U Pekingu predstavljeni industrijski sektori i sistem obrazovanja kadrova iz BiH

10

01

Nakon zabrane telefona u hrvatskoj školi: Nastavnici kažu - promjena se već vidi

09

53

Trišić Babić: Stabilna i dogovorom uređena BiH je jedini put da zemlja krene naprijed

09

52

Snijeg izazvao probleme: Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema struju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner