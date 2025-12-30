Od ismijavanja do novog doma: Markovićima nakon viralnog snimka stigle najljepše vijesti

Porodica Marković iz Sopota, otac Milan, njegova supruga i šestoro djece, nakon prave golgote koju su prošli na društvenim mrežama, dobila je najljepše moguće vijesti – uskoro će se useliti u nov, topao dom.

Snimak njihove skromne slavske trpeze za Svetog Nikolu, na kojoj su bile samo pogača i riba. koji je postao viralan i izazvao brojne uvredljive komentare, posebno iz inostranstva, na kraju je pokrenuo talas solidarnosti i pomoći.

Od ismijavanja do podrške

O teškoj materijalnoj i stambenoj situaciji porodice Marković javnost je saznala tek nakon što je na društvenim mrežama masovno počeo da se dijeli video sa slave, na kojem su se na stolu našli samo pogača i riba.

Tada je, međutim, isplivala i njihova životna priča, a mnogi ljudi su se javili sa željom da pomognu.

„Najveći životni problem nam je riješen“

Otac Milan kaže da su vijesti o novom domu donijele ogromno olakšanje cijeloj porodici.

- Najveći životni problem nam je rešen. Naravno da nam se život menja. Imaćemo svoju slobodu i, što je najvažnije, dvorište gde će deca moći da se igraju bez straha. Pomoć smo dobili od mnogo ljudi, ali najveću zahvalnost dugujemo jednoj humanitarnoj organizaciji koja nam je rešila najveći problem. I dalje nam sve deluje kao san - rekao je Milan za "Telegraf".

On je dodao da su značajnu pomoć dobili i od dvojice mladića iz Novog Sada, kao i da su mediji odigrali važnu ulogu u tome da se za njihov slučaj uopšte čuje.

Radost i olakšanje za cijelu porodicu

Kako kaže, radosti ne kriju ni djeca.

- Presrećni su i veoma uzbuđeni. Jedva čekaju useljenje. Rasterećenje je ogromno, kao da smo se ponovo rodili. Još ne znamo tačan datum, praznici su, pa posle 9. januara očekujemo da se pravno sve reguliše - objasnio je Milan.

Poruka Amerikancu koji je ismijavao trpezu

Na pitanje šta bi poručio Amerikancu koji je prvi podijelio video i ismijavao njihovu trpezu, Milan je bio kratak.

- On se javno izvinio. Ispalo je da je, možda i nesvesno, pomogao da se učini jedno plemenito delo - rekao je on.

Kako je sve počelo

Podsjetimo, snimak slave porodice Marković postao je viralan na „Instagramu“ nakon što je, sasvim slučajno, dospio do korisnika iz SAD. Umjesto razumijevanja, uslijedili su brojni uvredljivi komentari zbog „siromašne trpeze“, a video je za kratko vrijeme dostigao više od 10 miliona pregleda.

Međutim, upravo taj snimak otkrio je teške uslove u kojima porodica živi, kao i njihovu borbu oko malog dijela kuće koji je predmet spora unutar porodice.

I dok su jedni ismijavali, drugi su stali u njihovu odbranu – a priča koja je počela kao uvreda, završila se kao primjer ljudskosti i solidarnosti.