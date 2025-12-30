Logo
Iran: Odgovor na bilo kakvu agresiju biće surov

Izvor:

Agencije

30.12.2025

13:02

Komentari:

0
Иран: Одговор на било какву агресију биће суров

Odgovor Irana na bilo kakvu agresiju biće oštar, napisao je iranski predsjednik Masud Pezeškijan na Iksu, dan nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp upozorio na mogući napad.

„Odgovor Islamske Republike Iran na bilo kakvu represivnu agresiju biće surov i za žaljenje“, napisao je on.

Tramp je ranije rekao da će podržati novi napad na Iran ukoliko Teheran pokuša da obnovi svoj balistički raketni program.

„Čujem da Iran pokušava ponovo da se naoruža i ako to rade, moraćemo da ih oborimo“, rekao je Tramp pred sastanak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, prenio je Si-En-En.

Kremlj je danas pozvao sve strane na uzdržanost i deeskalaciju tenzija oko Irana.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je da Rusija smatra da je „neophodno uzdržati se od bilo kakvih koraka koji bi mogli da eskaliraju tenzije u regionu“ i naglasio da je dijalog sa Iranom ključan.

