Snijeg izazvao probleme: Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema struju

Izvor:

Tanjug

19.11.2025

09:52

Foto: Facebook / Nacionalni park Kozara

Snijeg koji je do ranih jutarnjih časova padao na teritoriji opštine Lučani, ostavio je bez električne energije oko 5.000 stanovnika sela u gornjim dijelovima Dragačeva, rekao je Milija Milenković, pomoćnik predsjednika opštine Lučani.

''Snijega u Dragačevu ima oko pet centimetara, ali su svi putni pravci prohodni. Pošto je padao mokar snijeg, izazvao je probleme u snadbijevanju električnom energijom u selima koja se nalaze u gornjem Dragačevu. Trenutno oko 5.000 Dragačevaca nema struju'', rekao je Milenković.

Милица ђорђевић-метеоролог

Društvo

Meteorolog za ATV: Stiže nam nagla promjena vremena, u petak i subotu očekujemo snijeg

Problema sa snadbijevanjem električnom energijom bilo je i na prostoru Čačka i to u dijelovima naselja Ljubić, Rakova, Trbušani i Milićevci.

