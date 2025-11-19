Promijenjivo vrijeme: Moguća kiša i snijeg

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti oblačno vrijeme uz sunčane intervale, osim na jugu gdje je moguća kiša, dok će na planinama padati slab snijeg.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom istočnih smjerova, u Hercegovini južnih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od četiri do 10, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Jutros je u Republici Srpskoj i FBiH oblačno vrijeme, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak minus jedan, Sokolac, Kalinovik, Kneževo, Srebrenica i Bjelašnica nula, Višegrad, Drinić, Rudo i Sarajevo, Livno jedan, Mrkonjić Grad, Bugojno i Tuzla dva, Bijeljina, Ribnik, Jajce i Zenica tri, Doboj, Srbac i Sanski Most četiri, Banjaluka, Prijedor i Čemerno pet, Bileća i Mostar osam i Trebinje devet stepeni Celzijusovih.

Najviše padavina u protekla 24 časa zabilježeno je na Čemernu 23 litra po metru kvadratnom, Višegradu, Bileći i Gacku 20, Trebinju 17, Sokocu 12, Han Pijesku 11 litara po metru kvadratnom.

Na Han Pijesku jutros je izmjereno 12 centimetara snijega, na Sokocu osam, Kalinoviku i Kneževu po pet centimetara.