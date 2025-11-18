Logo
Preminuo Dragan Škorić

18.11.2025

14:17

Преминуо Драган Шкорић
Foto: Pixabay

Akademik Dragan Škorić, inženjer poljoprivrede i genetičar, preminuo je u 88. godini u Novom Sadu, saopšteno je iz Srpske akademije nauka i umetnosti /SANU/.

Iz SANU navode da je Škorić svojim stručnim, pedagoškim i naučnim radom dao izuzetan doprinos razvoju srpske poljoprivrede, a da je njegov odlazak veliki gubitak za SANU i sveukupno društvo.

Škorić je rođen 1937. godine u Korenici, a diplomirao je 1963. na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Do penzionisanja je radio na Institutu za poljoprivredna istraživanja u Novom Sadu, a predavao je na Poljoprivrednom fakultetu u tom gradu.

U zvanje profesora emeritusa na Univerzitetu u Novom Sadu izabran je 2008. godine.

U okviru SANU bio je predsjednik Akademijskog odbora za selo i član Akademijskog odbora "Životna sredina".

Predsjedavao je i Odborom za floru i vegetaciju od 2004. do 2011. godine.

