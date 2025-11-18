Minić: Petrović se malo umorio na ovom poslu i radi na neki način stereotipno

Luka Petrović se malo umorio na ovom poslu i radi na neki način stereotipno, rekao je premijer Republike Srpske Savo Minić te dodao da do kraja ove godine neće biti poskupljenja struje u Srpskoj.

"Nisam bio informisan o zahtjevu generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske Luke Petrovića o poskupljenju struje koji je upućen regulatoru. Petrović se malo umorio na ovom poslu i radi na neki način stereotipno", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

Ekonomija Vidović: ERS nije podnijela zahtjev Vladi Srpske za poskupljenje struje

On je istakao da nije sporno uputiti zahtjev za poskupljenje struje, ali da za tako nešto mora postojati saglasnost Vlade i razgovor sa socijalnim partnerima.

Ekonomija Elektroprivreda traži povećanje cijene struje i izmjenu opsega potrošnje

"Bićemo i dalje najpovoljniji kada je riječ o cijeni struje, a ako bude moralo doći do poskupljenja, ne smije biti ugrožena privreda, niti građani koji su socijalno ugroženi", dodao je Minić.