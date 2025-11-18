Obezbjeđenje restorana u Zemunu pretuklo gosta zbog dres koda, ljekari mu se bore za život

Beogradska policija uhapsila je dvojicu radnika obezbjeđenja poznatog restorana u Zemunu zbog sumnje da su u jezivoj tuči nanijeli teške tjelesne povrede gostu V. V. (34), koji se trenutno bori za život u bolnici.

Zadržavanje do 48 sati određeno je radnicima obezbjeđenja, B. K. (39) i G. R. (40), a oni će, kako se nezvanično saznaje, najvjerovatnije odgovarati za krivično djelo nanošenja teških tjelesnih povreda. S obzirom na to da su povrede kvalifikovane kao opasne po život, slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Sukob zbog "dres koda" eskalirao u brutalno prebijanje

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, drama je počela zbog naizgled banalnog razloga - nepridržavanja propisanog dres koda. Obezbjeđenje nije dozvolilo gostu V. V. ulazak u restoran, što je dovelo do verbalnog sukoba koji se brzo preselio van lokala.

"Njih dvojica su toliko krvnički tukli gosta V. V. da ima ozbiljne povrede glave i ljekari KBC 'Zemun' bore mu se za život. Riječ je o povredama zbog kojih je život žrtve i dalje ugrožen", navodi izvor blizak istrazi, ističući da se radi o sumnji na teške tjelesne povrede.

Gost nožem napao obezbjeđenje lokala

Tokom eskalacije sukoba, kako se nezvanično saznaje, V. V. je u jednom trenutku izvadio nož i njime posekao po rukama i nogama dvojicu članova obezbjeđenja.

Ubadanje nožem je izazvao dodatni bijes kod B. K. i G .R., nakon čega su oni, navodno, uzvratili višestruko brutalnim napadom. Tukli su V. V. sve dok nije pao na zemlju i izgubio svijest. Povređeni je hitno prevezen u KBC "Zemun", gdje je hitno primljen na intenzivnu njegu.

Uhapšeni radnici obezbjeđenja

Uhapšenima B. K. i G. R. određeno je policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati, tokom kojeg će biti prikupljeni dodatni dokazi. Nakon isteka zadržavanja, biće privedeni Višem javnom tužilaštvu na saslušanje.

Tužilaštvo će ispitati sve okolnosti, uključujući svjedočenja i snimke nadzornih kamera, kako bi se precizno kvalifikovalo krivično djelo, uzimajući u obzir i činjenicu da je V. V. prvi potegao nož, što bi moglo uticati na elemente nužne odbrane kod osumnjičenih, ali će se svakako morati utvrditi da li je naknadna sila obezbjeđenja bila prekoračenje granica odbrane.

(Mondo)