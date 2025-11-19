Temelj svakog zdravog odnosa između najmodavca i najmoprimca i jedina stvarna zaštita za obje strane jeste kvalitetan i zakonski utemeljen ugovor o najmu stana. Usmeni dogovori i prijateljska obećanja na sudu ne vrijede ništa.

Svaki vlasnik nepokretnosti koji je odlučio unovčiti svoje kvadrate čuo je bar jednu horor priču o podstanarima koji ne plaćaju kiriju, uništavaju imovinu ili jednostavno odbijaju da odu nakon isteka ugovora. Mnogi najmodavci u očaju posežu za drastičnim mjerama, poput mijenjanja brava ili isključivanja struje i vode, nesvjesni da time čine krivično djelo i rizikuju zatvorsku kaznu. Zakon je jasan: samovoljno izbacivanje podstanara je protivzakonito, a jedini ispravan put, iako često dug i mukotrpan, vodi kroz sud. Svaki drugi potez može vlasnika od žrtve pretvoriti u prekršioca, što potvrđuju i brojni slučajevi iz crne hronike gdje su vlasnici stanova izvukli deblji kraj.

Temelj svakog zdravog najmodavnog odnosa i jedina stvarna zaštita za obje strane jeste kvalitetan i zakonski utemeljen ugovor o najmu stana. Usmeni dogovori i prijateljska obećanja na sudu ne vrijede ništa. Pismeni ugovor, po mogućnosti ovjeren kod javnog bilježnika/notarija, mora precizno definisati ugovorne strane, iznos kirije, rokove plaćanja, ko snosi troškove komunalija, trajanje najma i, najvažnije, uslove za otkaz ugovora. Bez ovog dokumenta, dokazivanje bilo kakvih povreda obaveza od strane najmoprimca postaje gotovo nemoguća misija, ostavljajući vlasnika bez alata za naplatu dugova i zakonito pokretanje postupka iseljenja. Ulaganje u pravno sastavljanje ugovora nije trošak, već najisplativija investicija u zaštitu vaše imovine i duševnog mira.

Prije pokretanja tužbe, zakon nalaže poštovanje procedure. Ako najmoprimac krši ugovorne obaveze, na primjer ne plaća kiriju ili komunalije, najmodavac mu je dužan poslati pismenu opomenu, i to preporučenom poštom sa povratnicom, kako bi postojao neoboriv dokaz o prijemu. U opomeni se najmoprimcu mora dati rok od 30 dana da ispravi ponašanje, odnosno podmiri dugovanja. Tek ako se ogluši o opomenu, stiču se uslovi za otkaz ugovora. Razlozi za otkaz su taksativno navedeni u Zakonu o najmu stanova, a uključuju neplaćanje, davanje stana u podstanarstvo bez dozvole, ometanje susjeda, korišćenje stana za druge svrhe ili nanošenje štete imovini. Izuzetno, ugovor se može raskinuti bez prethodne opomene ako je najmoprimac više od dva puta prekršio ugovorne odredbe.

Nakon što je ugovor pismeno otkazan, počinje da teče otkazni rok, koji najčešće iznosi tri mjeseca. U specifičnim slučajevima, poput nanošenja veće štete, rok može biti skraćen na najmanje 15 dana. Ako se ni nakon isteka tog roka podstanar ne iseli, najmodavcu preostaje samo jedna opcija: podnošenje tužbe za iseljenje nadležnom opštinskom sudu. To je trenutak kada počinje prava pravna borba, koja, nažalost, može biti iscrpljujuća. Podaci Ministarstva pravde pokazuju da je prosječno trajanje riješenih stambenih sporova radi iseljenja u 2023. godini iznosilo čak 564 dana — više od godinu i po. Za to vrijeme vlasnik ne samo da ne prima kiriju, već snosi i sudske troškove, a imovina mu ostaje nedostupna.

Ključno je razumjeti da policija nije nadležna za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa niti za sprovođenje iseljenja. Njihova intervencija moguća je isključivo ako dođe do remećenja javnog reda i mira. Paradoksalno, upravo podstanar može pozvati policiju ako najmodavac pokuša sam da sprovede „pravdu“. U tom slučaju, vlasnik stana može biti prijavljen za samovlast ili uznemiravanje posjeda. Ovrhu pravosnažne sudske presude o iseljenju sprovodi isključivo sudski izvršitelj, koji po potrebi može zatražiti asistenciju policije. Pokušaji samostalnog rješavanja problema često završavaju loše po vlasnika. Mediji su zabilježili slučaj sedamdesetogodišnjaka iz Matulja koji je osuđen na osam mjeseci zatvora jer je prijetio podstanaru koji mu godinama nije plaćao kiriju i komunalije. Prevencija je stoga ključna, a agencije nude usluge provjere boniteta najmoprimaca i pravne zaštite, što može spriječiti da se nađete u ovako nezavidnoj situaciji.

(Večernji.hr)