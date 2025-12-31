Kineska armija opkolila Tajvan

Kineska armija održava vježbe u okolini Tajvana kao upozorenje vladi u Tajpeju zbog njene namjere da od SAD otkupi ogromnu količinu naoružanja, vrijednu preko 11 milijardi dolara. To je najveći paket naoružanja koji je Amerika ikada pripremila za Tajvan.

Istočna Azija dočekuje Novu godinu u znaku velike vojne vježbe – kineska mornarica i vazduhoplovstvo opkolili su Tajvan u znak odmazde za kupovinu preko 11 milijardi dolara vrednog američkog oružja, koja je javnosti saopštena prije nešto više od deset dana.

Riječ je o vježbama pod nazivom "Pravedna misija" koju sprovodi komanda Istočnog vojišta Narodnooslobodilačke armije Kine.

Kineska državna televizija prenijela je saopštenje vojske da su njeni brodovi zauzeli pozicije na pet lokacija oko ostrvske provincije i da na njima vrše vježbe gađanja i druge aktivnosti.

Portparol Komande Istočnog bojišta kineske vojske Ši Ji rekao je da su vježbe "snažno upozorenje tajvanskim separatističkim snagama i da predstavljaju legitimne i neophodne aktivnosti zarad očuvanja suvereniteta i nacionalnog jedinstva Kine".

Krupno miješanje u unutrašnja pitanja Kine

Džang Sjaogang, portparol kineskog Ministarstva odbrane, izjavio je da odluka Vašingtona o prodaji velike količine naoružanja Tajvanu "predstavlja krupno miješanje u unutrašnja pitanja Kine, šalje jako pogrešan signal tajvanskim separatističkim snagama i podriva mir i stabilnost u Tajvanskom moreuzu".

Analitičari u Kini, naravno, slažu se s Džangovim riječima da Trampova administracija najvećim paketom naoružanja koje su SAD ikada pripremile za Tajvan na vrlo konkretan način ohrabruje separatističke težnje vlade tajvanske Demokratsko-progresivne partije (DPP) i gura region ka ratu.

Neki od njih smatraju da "Pravedna misija" nije samo reakcija na američko-tajvanski plan prodaje HIMARS-a, haubica, bespilotnih letjelica, dronova i drugog naoružanja već i odgovor na cjelokupnu strategiju i djelovanje Vašingtona usmjerene na formiranje vojnih saveza sa zemljama azijsko-pacifičkog regiona i njihovo naoružavanje radi utvrđivanja defakto nezavisnosti Tajvana (što se naročito odnosi na Tajvanu susjedne Japan i Filipine).

Oprez, ali i smirenost na Tajvanu

Tajvansko Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da će usljed tih vježbi doći do poremećaja u redu letenja koji će pogoditi 100.000 putnika u međunarodnom saobraćaju, dok će na domaćim relacijama biti otkazano 80 letova.

Istočnoazijski mediji pišu da su ovo šeste veće vježbe kineske armije kojima se Tajvan uzima u obruč od posjete tadašnje predsjedavajuće Kongresa Nensi Pelosi Tajvanu 2022, koja je u Pekingu shvaćena kao ozbiljno narušavanje statusa kvo, odnosno potez koji sugeriše da se Vašington kreće ka tome da zanemari politiku jedne Kine i defakto prizna Tajvan kao nezavisan entitet, piše RTS.

Tajvanski mediji javljaju da je tamošnja vojska juče registrovala ukupno 89 kineskih letjelica, 14 brodova ratne mornarice i 14 brodova obalske straže u prostoru neposredno oko ostrva, dok su dalje unutar Tihog okeana primijećena još četiri plovila Narodnooslobodilačke armije Kine.

Građani Tajvana u intervjuima djeluju smireno, izražavajući uvjerenje da ni ovog puta, kao ni u prošlosti, neće doći da prave oružane intervencije matice, već da je riječ samo o zastrašivanju.

Latentna opasnost

Predsjednik Laj Ćingde, koji Tajvan smatra nezavisnom, od matice Kine odvojenom državom, nedavno je podnio na razmatranje parlamentu u Tajpeju predlog za drastično povećanje izdvajanja za armiju, koji bi u nju, pored redovnih preko 20 milijardi američkih dolara godišnje, do 2033. godine ubrizgao i dodatnih 40 milijardi dolara.

Mada njegova Demokratsko-progresivna partija (DPP) drži izvršnu vlast, ona u ovom trenutku nema većinu u tajvanskom parlamentu. Ona je neometano vladala punih osam godina, ali je na parlamentarnim izborima 2024. prepustila većinu u Zakonodavnom Juanu opozicionim partijama Kuomintangu i Tajvanskoj narodnoj partiji, koje su osjetno uzdržanije kada je u pitanju naoružavanje ostrva i provociranje matice Kine.

Tu leži nada mnogih komentatora u Istočnoj Aziji – da bi dramatično naoružavanje Tajvana moglo da se odloži, uspori ili ublaži delovanjem opozicionih poslanika u tajvanskom parlamentu i tako izbegne eventualna kineska oružana intervencija.

Jasno je da plan sadašnjih tajvanskih vlasti o ulaganju stotina milijardi dolara u naoružanje u narednih pet do osam godina može da ima efekat podsticanja, a ne odvraćanja, odnosno može da navede maticu Kinu da jednu od vežbi okruživanja ostrva pretvori u vojnu blokadu ili intervenciju kako bi sprečila da ogromne isporuke američkog oružja unište san o ponovnom ujedinjenju kineskog naroda.