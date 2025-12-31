Најављен крај смартфона! Телефони полако одлазе у прошлост?

Извор:
На тржиште стиже све већи број модела паметних наочала, које би ускоро могле да замијене паметне телефоне.
Паметне или смарт наочале са додатним функцијама, које су још прије неколико година дјеловале футуристички, данас постају практични уређаји за комуникацију, навигацију, праћење фитнеса, гледање филмова и играње видео-игара, а извршни директор фирме Мета Марк Закерберг је изјавио да би ови уређаји у наредној деценији могли да замијене паметне телефоне.
На тржишту је присутно све више модела и функција, а портал Текс кранч је објавио листу наочала које сматра идеалним за празничну куповину.
Модел Реј Бан Мета Ген 2 изгледа као обичне наочале, али нуди камеру од 12 мегапиксела (МП), отворене звучнике и пет микрофона, уз 3K Ultra XD видео, 32 gb меморије и IPX4 отпорност на воду.
Цијена ових наочала је 379 долара, а батерија траје до осам сати уз брзо пуњење.
Наочале Viture Luma Pro има Сонијев микро ОЛЕД екран који пружа јасну слику од 1.200 пиксела на виртуелном екрану од 152 инча, са фреквенцијом освјежавања од 120 херца (Хз), широким видним пољем од 52 степена и освијетљеност екрана до 1.000 нита, све то по цијени од 499 долара.
Модел XREAL One Pro има резолуцију од 1.080 пиксела и виртуелни екран од 171 инча, Босе звучнике X1 чип, а омогућава праћење покрета главе и стабилан приказ виртуелног садржаја, а кошта 649 долара.
Oakley Meta Vanguard идеалан је за спортисте, са 3K видеом, широкоугаоном камером, ИП67 заштитом од прашине и воде, као и додатном батеријом у кућишту, по цијени од 499 долара.
За почетнике који желе да уштеде се препоручује RayNeo Air са резолуцијом од 1.080 пиксела, виртуелним екраном са дијагоналом од 201 инча, фреквенцијом освјежавања од 120 херца, а за овај уређај треба да издвоје 269 долара.
На тржишту се у 2026. очекују нови модели паметних наочала, укључујући Гугл-Xreal Aura, Snap Speks и Epl АИ смарт наочале, који обећавају још лакше, дискретније и функционалније уређаје са АР и АИ технологијама, преноси Б92.
