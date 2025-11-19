Logo
Large banner

Uvedite ovih osam navika i poboljšajte zdravlje crijeva

Izvor:

Indeks

19.11.2025

08:18

Komentari:

0
Уведите ових осам навика и побољшајте здравље цријева

Gastroenterolog dr Saurab Seti sa univerziteta Harvard i Stanford podijelio je osam jednostavnih, ali moćnih navika za transformaciju zdravlja sistema za varenje.

On kaže da ove navike mogu "drastično poboljšati" zdravlje vaših crijeva i da se zasnivaju na naučno dokazanim promjenama načina života – od načina na koji započinjete dan, preko onoga što jedete, do načina na koji se krećete, prema Tajms of Indija.

Započnite jutro sa zahvalnošću, a ne sa telefonom

Prema riječima dr Setija, jedna od najkorisnijih navika je da izbjegavate provjnjravanje telefona odmah nakon što se probudite. On objašnjava da je kortizol, glavni hormon stresa, najviši ujutru. Umjesto da povećavate stres provjeravanjem telefona, preporučuje kratku praksu zahvalnosti. Razmišljanje o stvarima za koje ste zahvalni smiruje vaš nervni sistem aktiviranjem vagusnog nerva, što podstiče zdravo varenje kasnije tokom dana.

Uživajte u 10 minuta jutarnjeg sunca

Pet do 10 minuta jutarnjeg sunca pomaže u resetovanju cirkadijalnog ritma, povećava proizvodnju vitamina D i usklađuje vaš "crijevni sat" za optimalno varenje. Dr Seti ističe da kratko jutarnje izlaganje sunčevoj svjetlosti pozitivno utiče i na raspoloženje i na funkciju crijeva. Prošetajte poslije obroka Šetnja, čak i deset minuta nakon jela, može značajno poboljšati varenje. Dr Seti preporučuje ovu naviku za stabilizaciju šećera u krvi i ublažavanje tromosti koju mnogi ljudi osjećaju nakon obroka. Nežno kretanje pomaže hrani da se efikasnije kreće kroz digestivni sistem.

Pijte vodu prije jutarnje kafe

Hidratacija je jednostavan, ali ključan jutarnji korak. Dr Seti savjetuje da popijete čašu ili dve vode prije prve kafe.

Жељко Митровић

Scena

Mitrović ispunio obećanje: Pljušte otkazi na Pinku

Ovo će nadoknaditi tečnost izgubljenu tokom spavanja, pokrenuti vaš digestivni sistem i suprotstaviti se dehidratacionim efektima kofeina. To je mala navika sa velikim zdravstvenim prednostima.

Vježbajte disanje za harmoniju creva i mozga

Duboko abdominalno disanje, čak i dva do tri minuta nakon buđenja, stimuliše vagusni nerv, koji je glavni komunikacioni most između crijeva i mozga. Koristi ovih vježbi su naučno dokazane i pomažu tijelu da uđe u mirno stanje "odmora i varenja", što postavlja temelje za zdravo varenje.

Pripremite doručak koji hrani creva

Prvi obrok ima snažan uticaj na opšte zdravlje. Dr Seti preporučuje doručak koji kombinuje proteine, vlakna i prebiotike. Primeri uključuju grčki jogurt sa bobičastim voćem i čia sjemenom ili ovseni obrok sa zelenom bananom. Takva kombinacija stabilizuje šećer u krvi i hrani korisne crevne bakterije, dajući mikrobiomu odličan početak dana.

Jedite pažljivo i bez ekrana

Sklonite telefon tokom obroka. Jedenje bez ometanja omogućava aktiviranje parasimpatičkog nervnog sistema, što podstiče varenje.

Лука Дончић

Košarka

Dončić vodio Lejkerse do pobjede protiv Jute

S druge strane, jedenje dok gledate sadržaj na ekranu pokreće stresnu reakciju tijela i otežava pravilno funkcionisanje sistema za varenje.

Vršite dnevnu "provjeru stolice"

Prema riječima dr Setija, svakodnevna procjena izgleda vaše stolice, njene boje, oblika, veličine i lakoće prolaska, važan je pokazatelj zdravlja creva. Redovna i normalna stolica je znak da vaš sistem za varenje pravilno funkcioniše.

Podijeli:

Tagovi:

Hrana

crijeva

zdravlje

ishrana

Savjeti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Беба новорођенче

Društvo

U Srpskoj rođeno 26 beba

2 h

0
Саобраћај у кишном дану, Бањалука

Društvo

Vozači oprez: Kolovozi mokri i klizavi, moguća je poledica

2 h

0
Дончић водио Лејкерсе до побједе против Јуте

Košarka

Dončić vodio Lejkerse do pobjede protiv Jute

2 h

0
Драма у програму уживо: Нашој пјевачици се сручила сценографија док је пјевала

Scena

Drama u programu uživo: Našoj pjevačici se sručila scenografija dok je pjevala

2 h

0

Više iz rubrike

СЗО објавио како ће до средине 2026. године укинути 2.000 радних мјеста

Zdravlje

SZO objavio kako će do sredine 2026. godine ukinuti 2.000 radnih mjesta

2 h

0
Главобоља

Zdravlje

Ove tri navike ozbiljno oštećuju vaš mozak

13 h

0
Моћни напитак за имунитет: Потребна су вам само три састојка

Zdravlje

Moćni napitak za imunitet: Potrebna su vam samo tri sastojka

16 h

0
Да ли је добро пити сваки дан овај сок? Експерти откривају

Zdravlje

Da li je dobro piti svaki dan ovaj sok? Eksperti otkrivaju

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

05

ATV saznaje: Pronađeno zapaljeno vozilo i tijelo pljačkaša, aktivan i MUP Srpske

10

05

U Pekingu predstavljeni industrijski sektori i sistem obrazovanja kadrova iz BiH

10

01

Nakon zabrane telefona u hrvatskoj školi: Nastavnici kažu - promjena se već vidi

09

53

Trišić Babić: Stabilna i dogovorom uređena BiH je jedini put da zemlja krene naprijed

09

52

Snijeg izazvao probleme: Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema struju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner