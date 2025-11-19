Uvedite ovih osam navika i poboljšajte zdravlje crijeva

Gastroenterolog dr Saurab Seti sa univerziteta Harvard i Stanford podijelio je osam jednostavnih, ali moćnih navika za transformaciju zdravlja sistema za varenje.

On kaže da ove navike mogu "drastično poboljšati" zdravlje vaših crijeva i da se zasnivaju na naučno dokazanim promjenama načina života – od načina na koji započinjete dan, preko onoga što jedete, do načina na koji se krećete, prema Tajms of Indija.

Započnite jutro sa zahvalnošću, a ne sa telefonom

Prema riječima dr Setija, jedna od najkorisnijih navika je da izbjegavate provjnjravanje telefona odmah nakon što se probudite. On objašnjava da je kortizol, glavni hormon stresa, najviši ujutru. Umjesto da povećavate stres provjeravanjem telefona, preporučuje kratku praksu zahvalnosti. Razmišljanje o stvarima za koje ste zahvalni smiruje vaš nervni sistem aktiviranjem vagusnog nerva, što podstiče zdravo varenje kasnije tokom dana.

Uživajte u 10 minuta jutarnjeg sunca

Pet do 10 minuta jutarnjeg sunca pomaže u resetovanju cirkadijalnog ritma, povećava proizvodnju vitamina D i usklađuje vaš "crijevni sat" za optimalno varenje. Dr Seti ističe da kratko jutarnje izlaganje sunčevoj svjetlosti pozitivno utiče i na raspoloženje i na funkciju crijeva. Prošetajte poslije obroka Šetnja, čak i deset minuta nakon jela, može značajno poboljšati varenje. Dr Seti preporučuje ovu naviku za stabilizaciju šećera u krvi i ublažavanje tromosti koju mnogi ljudi osjećaju nakon obroka. Nežno kretanje pomaže hrani da se efikasnije kreće kroz digestivni sistem.

Pijte vodu prije jutarnje kafe

Hidratacija je jednostavan, ali ključan jutarnji korak. Dr Seti savjetuje da popijete čašu ili dve vode prije prve kafe.

Scena Mitrović ispunio obećanje: Pljušte otkazi na Pinku

Ovo će nadoknaditi tečnost izgubljenu tokom spavanja, pokrenuti vaš digestivni sistem i suprotstaviti se dehidratacionim efektima kofeina. To je mala navika sa velikim zdravstvenim prednostima.

Vježbajte disanje za harmoniju creva i mozga

Duboko abdominalno disanje, čak i dva do tri minuta nakon buđenja, stimuliše vagusni nerv, koji je glavni komunikacioni most između crijeva i mozga. Koristi ovih vježbi su naučno dokazane i pomažu tijelu da uđe u mirno stanje "odmora i varenja", što postavlja temelje za zdravo varenje.

Pripremite doručak koji hrani creva

Prvi obrok ima snažan uticaj na opšte zdravlje. Dr Seti preporučuje doručak koji kombinuje proteine, vlakna i prebiotike. Primeri uključuju grčki jogurt sa bobičastim voćem i čia sjemenom ili ovseni obrok sa zelenom bananom. Takva kombinacija stabilizuje šećer u krvi i hrani korisne crevne bakterije, dajući mikrobiomu odličan početak dana.

Jedite pažljivo i bez ekrana

Sklonite telefon tokom obroka. Jedenje bez ometanja omogućava aktiviranje parasimpatičkog nervnog sistema, što podstiče varenje.

Košarka Dončić vodio Lejkerse do pobjede protiv Jute

S druge strane, jedenje dok gledate sadržaj na ekranu pokreće stresnu reakciju tijela i otežava pravilno funkcionisanje sistema za varenje.

Vršite dnevnu "provjeru stolice"

Prema riječima dr Setija, svakodnevna procjena izgleda vaše stolice, njene boje, oblika, veličine i lakoće prolaska, važan je pokazatelj zdravlja creva. Redovna i normalna stolica je znak da vaš sistem za varenje pravilno funkcioniše.