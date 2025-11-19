Dodik razriješio Đajića svih funkcija

19.11.2025
11:23
Komentari:10
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je danas da se predsjednik GrO SNSD Banjaluka Vlado Đajić sam razriješio svih funkcija nakon što je objavljen video snimak u kojem Đajić prisustvuje situaciji koja uključuje narkotike.
"Kao i svi, jutros sam upoznat sa snimkom u kojem se Vlado Đajić nalazi u razgovoru i prisustvuje situaciji koja uključuje narkotike. Takvo ponašanje je apsolutno neprihvatljivo za mene kao predsjednika SNSD-a. SNSD ne može i neće tolerisati bilo kakvu povezanost s kriminalom, a posebno ne s narkoticima. Đajić je tim postupkom sam sebe razriješio sa svih funkcija. Naša politika svoje temelje ima u najboljim osobinama našeg naroda i mora to i da ostane - bez izuzetaka", rekao je Dodik.
