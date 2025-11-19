Slučaj Đajić: Tužilaštvo formira predmet zbog spornog snimka

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka formiraće predmet u vezi sa snimkom koji se proširio društvenim mrežama, a na kojima se generalni direktor UKC Republike Srpske Vlado Đajić vidi kako razgovara s muškarcem o narkoticima, potvrdio je za ATV glavni tužilac OJT Banjaluka Mladen Mitrović.

”Tužilaštvo će formirati predmet kako bi se provjerile i utvrdile sve činjenice i okolnosti u vezi sa spornim snimkom”, rekao je Mitrović.

Podsjetimo, nakon objave spornog snimka oglasio se predsjednik SNSD-a Milorad Dodik navodeći da je Đajić razriješen svih funkcija.

”Kao i svi, jutros sam upoznat sa snimkom u kojem se Vlado Đajić nalazi u razgovoru i prisustvuje situaciji koja uključuje narkotike. Takvo ponašanje je apsolutno neprihvatljivo za mene kao predsjednika SNSD-a. SNSD ne može i neće tolerisati bilo kakvu povezanost s kriminalom, a posebno ne s narkoticima. Đajić je tim postupkom sam sebe razriješio sa svih funkcija. Naša politika svoje temelje ima u najboljim osobinama našeg naroda i mora to i da ostane - bez izuzetaka", rekao je Dodik.

Republika Srpska Dodik razriješio Đajića svih funkcija

Komentarišući snimak Đajić je rekao da se radi o klasičnoj namještaljci.

”To je stari snimak. Namontirana stvar kojom su željeli da me ucjenjuju. Ja sam doživljavao razne pritiske, ucjene i prijetnje. To je bila jedna montaža u kojoj je jedan kriminalac, koji je sada u zatvoru, došao tu da me reketira. Sve je montirao, bacio pred mene tu kesu i tačno se vidi da sam ja pobjegao. Odgovorno tvrdim, a želim da se urade i poligrafi i testiranja, da nikada nisam vidio i koristio kokain ili učestvovao u djeljenju toga. Nikad nisam koristio nijedan narkotik”, rekao je Đajić.

Banja Luka Smijenjen sa funkcija: Oglasio se Vlado Đajić

Ponovio je da se radi o kriminalcu koji je iskoristio njegovu dobronamjernost, kako bi ga primio kao i svakog pacijenta i njegovu porodicu. Naglasio je i da je sve prijavio istražnim organima.