Slučaj Đajić: Tužilaštvo formira predmet zbog spornog snimka

Autor:Ognjen Matavulj
19.11.2025
13:08
Komentari:1
Okružno javno tužilaštvo Banjaluka formiraće predmet u vezi sa snimkom koji se proširio društvenim mrežama, a na kojima se generalni direktor UKC Republike Srpske Vlado Đajić vidi kako razgovara s muškarcem o narkoticima, potvrdio je za ATV glavni tužilac OJT Banjaluka Mladen Mitrović.
”Tužilaštvo će formirati predmet kako bi se provjerile i utvrdile sve činjenice i okolnosti u vezi sa spornim snimkom”, rekao je Mitrović.
Podsjetimo, nakon objave spornog snimka oglasio se predsjednik SNSD-a Milorad Dodik navodeći da je Đajić razriješen svih funkcija.
”Kao i svi, jutros sam upoznat sa snimkom u kojem se Vlado Đajić nalazi u razgovoru i prisustvuje situaciji koja uključuje narkotike. Takvo ponašanje je apsolutno neprihvatljivo za mene kao predsjednika SNSD-a. SNSD ne može i neće tolerisati bilo kakvu povezanost s kriminalom, a posebno ne s narkoticima. Đajić je tim postupkom sam sebe razriješio sa svih funkcija. Naša politika svoje temelje ima u najboljim osobinama našeg naroda i mora to i da ostane - bez izuzetaka", rekao je Dodik.
Republika Srpska
Dodik razriješio Đajića svih funkcija
Komentarišući snimak Đajić je rekao da se radi o klasičnoj namještaljci.
”To je stari snimak. Namontirana stvar kojom su željeli da me ucjenjuju. Ja sam doživljavao razne pritiske, ucjene i prijetnje. To je bila jedna montaža u kojoj je jedan kriminalac, koji je sada u zatvoru, došao tu da me reketira. Sve je montirao, bacio pred mene tu kesu i tačno se vidi da sam ja pobjegao. Odgovorno tvrdim, a želim da se urade i poligrafi i testiranja, da nikada nisam vidio i koristio kokain ili učestvovao u djeljenju toga. Nikad nisam koristio nijedan narkotik”, rekao je Đajić.
Banja Luka
Smijenjen sa funkcija: Oglasio se Vlado Đajić
Ponovio je da se radi o kriminalcu koji je iskoristio njegovu dobronamjernost, kako bi ga primio kao i svakog pacijenta i njegovu porodicu. Naglasio je i da je sve prijavio istražnim organima.
