Logo
Large banner

Slučaj Đajić: Tužilaštvo formira predmet zbog spornog snimka

Autor:

Ognjen Matavulj

19.11.2025

13:08

Komentari:

1
Случај Ђајић: Тужилаштво формира предмет због спорног снимка

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka formiraće predmet u vezi sa snimkom koji se proširio društvenim mrežama, a na kojima se generalni direktor UKC Republike Srpske Vlado Đajić vidi kako razgovara s muškarcem o narkoticima, potvrdio je za ATV glavni tužilac OJT Banjaluka Mladen Mitrović.

”Tužilaštvo će formirati predmet kako bi se provjerile i utvrdile sve činjenice i okolnosti u vezi sa spornim snimkom”, rekao je Mitrović.

Podsjetimo, nakon objave spornog snimka oglasio se predsjednik SNSD-a Milorad Dodik navodeći da je Đajić razriješen svih funkcija.

”Kao i svi, jutros sam upoznat sa snimkom u kojem se Vlado Đajić nalazi u razgovoru i prisustvuje situaciji koja uključuje narkotike. Takvo ponašanje je apsolutno neprihvatljivo za mene kao predsjednika SNSD-a. SNSD ne može i neće tolerisati bilo kakvu povezanost s kriminalom, a posebno ne s narkoticima. Đajić je tim postupkom sam sebe razriješio sa svih funkcija. Naša politika svoje temelje ima u najboljim osobinama našeg naroda i mora to i da ostane - bez izuzetaka", rekao je Dodik.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik razriješio Đajića svih funkcija

Komentarišući snimak Đajić je rekao da se radi o klasičnoj namještaljci.

”To je stari snimak. Namontirana stvar kojom su željeli da me ucjenjuju. Ja sam doživljavao razne pritiske, ucjene i prijetnje. To je bila jedna montaža u kojoj je jedan kriminalac, koji je sada u zatvoru, došao tu da me reketira. Sve je montirao, bacio pred mene tu kesu i tačno se vidi da sam ja pobjegao. Odgovorno tvrdim, a želim da se urade i poligrafi i testiranja, da nikada nisam vidio i koristio kokain ili učestvovao u djeljenju toga. Nikad nisam koristio nijedan narkotik”, rekao je Đajić.

vlado djajic

Banja Luka

Smijenjen sa funkcija: Oglasio se Vlado Đajić

Ponovio je da se radi o kriminalcu koji je iskoristio njegovu dobronamjernost, kako bi ga primio kao i svakog pacijenta i njegovu porodicu. Naglasio je i da je sve prijavio istražnim organima.

Podijeli:

Tagovi:

OJT Banjaluka

Vlado Đajić

snimak

UKC Republike Srpske

SNSD

Milorad Dodik

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Ухапшен један од пљачкаша у Калесији

Hronika

Uhapšen jedan od pljačkaša u Kalesiji

1 h

0
Ко је Ненад Радинковић?

Hronika

Ko je Nenad Radinković?

2 h

0
АТВ сазнаје: Пронађено запаљено возило и тијело пљачкаша, активан и МУП Српске

Hronika

ATV saznaje: Pronađeno zapaljeno vozilo i tijelo pljačkaša, aktivan i MUP Srpske

3 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Jedan od pljačkaša zlatare u Kalesiji pronađen mrtav, partneri ga izbacili iz auta

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

01

Minić: Vlada Srpske neće imati tolerancije prema ovome, želimo da građani to shvate

14

01

Cvijanović: Sve je bilo tempirano, SNSD odgovorno reagovao

13

46

'ParlATVment': Razgovor sa Vilijamom Montgomerijem

13

43

Ovaj zicer obilazi region! Pogledajte promašaj protiv Zvezde

13

33

Apokaliptične scene na ulicama Budve, grad pod vodom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner