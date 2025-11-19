Ko je Nenad Radinković?

Nenad Radinković trenutno se nalazi u ekstradicionom pritvoru u Srbiji, gdje je uhapšen na osnovu potjernice koju je za njim raspisao MUP Republike Srpske zbog trgovine oružjem u okviru akcije ”Charon-hitra”.

Akcija je sprovedena u martu ove godine kada je Radinković izbjegao hapšenje. Gotovo četiri mjeseca se nalazio u bjekstvu i u julu je lociran na području Zemuna u Beogradu, kada je uhapšen. I tada je pokušao da umakne policije, pa je doslovno u gaćama uhapšen na ulici.

Nenad Radinković ima bogat kriminalni dosije i poznat je kao višestruki prestupnik. Zbog šverca oružja već hapšen i osuđivan u Francuskoj. Okružni sud u Banjaluci ranije ga je osudio na četiri godine zatvora zbog saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo Nikola Đurović iz Banjaluke.

Nakon presude je pobjegao u Francusku, a kako se nije javio na izdržavanje kazne za njim je bila raspisana međunarodna potjernica po kojoj je 2018. godine uhapšen u Briselu i izručen u BiH.

Prošle godine hapšen zbog krađe kvada u Laktašima, kao i otmice H.N. koga je navodno zatočio u vikendici i za njegovu slobodu tražio veliki iznos novca. Oba slučaja se nalazi u fazi istrage i optužnice još nisu podignute.