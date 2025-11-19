Logo
ATV saznaje: Pronađeno zapaljeno vozilo i tijelo pljačkaša, aktivan i MUP Srpske

Ognjen Matavulj

19.11.2025

10:05

Automobil koji su pljačkaši koristili u oružanoj pljački zlatare u centru Kalesije pronađen je zapaljen u mjestu Jelovo Brdo, koje se nalazi u opštini Kalesija oko kilometar i po od entitetske linije, saznaje ATV.

Osim zapaljenog vozila istražioci su pronašli i tijelo jednog od napadača. Za ostalim napadačima se i dalje traga i na noge su podignute sve raspoložive snage policije.

Podsjećamo iz MUP-a Tuzlanskog kantona ranije je saopšteno da je pljačka prijavljena oko 7.35 časova.

"Danas 19.11.2025. godine, oko 07:35 sati Operativnom centru Uprave policije MUP-a TK-a prijavljeno je da je u centru Kalesije nad objektom jedne zlatare u toku razbojništvo i da je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Na mjesto događaja upućene su sve raspoložive patrole PS Kalesija, OKP PU Kalesija, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, te su na terenu (na širem području) patrole policije PS Sapna, PS Živinice i policijski službenici PS Zvornik, obzirom da su se počinioci udaljili sa mjesta događaja", saopšteno je iz MUP-a TK.

пуцњава Калесија

Hronika

Pojavio se snimak pucnjave u Kalesiji, policija traga za počiniocima

Iz MUP-a TK su dodali da, do okončanja uviđaja, ne mogu potvrditi da li je tokom incidenta pucano na policijske službenike.

Na terenu su angažovani i pripadnici Granične policije BiH, kao i policijski službenici MUP-a Republike Srpske, a područje Kalesije je blokirano. U toku je detaljan uviđaj.

Pucnjava se dogodila u neposrednoj blizini osnovne i srednje škole, kao i nekoliko kafića i trgovina, što je izazvalo veliku uznemirenost među građanima.

Tagovi:

Kalesija

Pljačka

Pucnjava

