Uhapšen jedan od pljačkaša u Kalesiji

Izvor:

Kliks

19.11.2025

12:39

Ухапшен један од пљачкаша у Калесији
Foto: INFOPLUS/FACEBOOK/SCREENSHOT

Jedan od napadača koji je jutros učestvovao u oružanoj pljački zlatare u centru Kalesije je uhapšen, dok je drugi ranije pronađen mrtav.

Prema još nepotvrđenim informacijama, traga se za još jednim napadačem, prenosi Kliks.

Takođe, automobil u kojem su pljačkaši zlatare u Kalesiji bježali s lica mjesta pucajući na policijske službenike, ukraden je rano jutros u Slavinovićima u Tuzli.

Nakon što su pobjegli, pljačkaši su zapalili “golf” koji su ukrali.

Osoba od koje je automobil ukraden oglasio se jutros na fejsbuku tražeći pomoć od zajednice da ga se obavijesti ukoliko neko primjeti vozilo.

пуцњава калесија

Hronika

ATV saznaje: Pronađeno zapaljeno vozilo i tijelo pljačkaša, aktivan i MUP Srpske

